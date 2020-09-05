Microsoft Flight Simulator Bir Milyondan Fazla Pilota Sahip

Microsoft Flight Simulator sadece birkaç hafta önce piyasaya sürüldü ancak şimdiden bir milyondan fazla sanal pilot oyuna bağlanmış durumda. Oyuncu sayısındaki bu hızlı yükselişin arkasında Game Pass for PC abonelik hizmetinin olduğuna inanılıyor.

Flight Simulator Standard Edition'ın Xbox Game Pass for PC abonelik hizmetinin bir parçası olması, oyuncuları gökyüzüne çıkmaya teşvik etmesine yardımcı oldu. Özellikle haritada gerçekçi uçuş deneyimi yaşamak isteyen 1 milyondan fazla sanal pilot, Flight Simulator'ü sevmiş gibi gözüküyor.

Flight Simulator sanal pilotları en çok kendi evlerine uçtu

Bing Haritalar'dan alınan dünya verileri ile Flight Simulator'de arazi haritalamasının ne kadar doğru olduğu merak ediliyordu. Bunun için Flight Simulator'ün sanal pilotları merak edilen yerlere uçma niyetiyle pistten ayrıldılar. Dünya haritasının yukarıdan nasıl göründüğünü (ve haritalamanın ne kadar doğru olduğunu) görmek için kendi evlerine uçtular.

Microsoft istatistiklerine göre Flight Simulator'daki en popüler destinasyon kullanıcıların kendi evleri oldu. En popüler havaalanı New York'taki JFK ve en çok kullanılan üç uçak ise sırasıyla Daher TBM 930, Cessna Citation CJ4 ve Airbus A330 Neo'dur.

Microsoft ayrıca oyuncuların lansmandan bu yana 26 milyon uçuş ve toplamda bir milyardan fazla hava mili uçtuğunu belirtti ve Twitch'te 6,5 milyon saatin üzerinde Flight Simulator yayını yapıldı. Hatta bir Twitch yayıncısı tam 16 saatlik bir uçuş yaparak Los Angeles'dan Dubai'ye uçtu.

Flight Simulator performans ayarlamalarıyla birlikte bazı kararlılık düzeltmelerini uygulayan ilk güncellemesini de aldı ve önyükleme için bazı kurulum sorunlarını çözmeye devam ediyor. Peki ya siz son zamanların en büyük simülasyon oyunu Flight Simulator'ü nasıl buldunuz?