Microsoft Flight Simulator İçin VR Desteği Yakında Geliyor

Microsoft Flight Simulator içerik olarak zenginleşmeye devam edecek. Yapılan açıklamaya göre Microsoft Flight Simulator VR desteği ve Birleşik Krallık güncellemesi için tarihler verildi. Detaylar haberimizde.

Microsoft Flight Simulator serisinin yeni oyunu, geçtiğimiz Ağustos ayında PC (Microsoft Store ve Steam) için yayınlanmıştı. On binlerce havaalanının, milyonlarca şehrin, milyarlarca binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunacağı Microsoft Flight Simulator 2020 oyununda, kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebiliyorsunuz. Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturulur iken arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı oluyor.

Microsoft Flight Simulator 2020 içerik anlamında oldukça doyurucu bir deneyim sunuyor. Microsoft ve Asobo Studio ise iki veya üç ayda bir yeni güncellemenin yayınlanacağını duyurmuştu. Bu bağlamda Eylül ayının güncellemesi ile Japonya şehirleri, havaalanları ve önemli noktaları eklenmiş iken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncelleme ile de Amerika'dan yeni havaalanları ve elli kadar yeni önemli nokta eklenmiş, kırk sekiz kadar havaalanı ise iyileştirilmişti.

Microsoft Flight Simulator VR Desteği Ne Zaman Gelecek?

Ancak Microsoft ve Asobo Studio için Microsoft Flight Simulator 2020 çalışmaları sona ermiş değil. Yakın bir zaman önce geliştirici stüdyo tarafından Twitch üzerinden gerçekleştirilen bir Soru-Cevap seansı sırasında oyun ile ilgili gelecek planlarının bir kısmından daha bahsedildi. Oyun için sanal gerçeklik desteği bir süredir gündemde ve geçtiğimiz haftalarda ilki Windows Mixed Reality ve ikincisi diğer cihazlar için olmak üzere iki aşamalı kapalı beta testi gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda, 22 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak olan sıradaki güncelleme ile Microsoft Flight Simulator 2020 sanal gerçeklik desteği kazanacak. Bu destek, Oculus Vive, Valve Index ve HTC olmak üzere bütün sanal gerçeklik cihazları için sunulacak.

Birleşik Krallık Güncellemesi 2021 Yılının Başında Yayınlanacak

Ocak ayı içerisinde de World Update 3 de yayınlanacak. Bu güncelleme ile yeni veriler ve İngiltere, İskoçya ve Galler’in havadan görüntüleri ile daha gerçekçi bir Birleşik Krallık haritası sunulacak. Bununla birlikte elli veya altmış kadar önemli noktaya ek olarak Land’s End, Liverpool EGGP ve Manchester Baron gibi halihazırdaki havaalanları için de iyileştirilmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca yeni meydan okumalar, yeni bir uçuş ve daha fazlasını da bu güncellemeye dahil edilecek.

Son olarak, belirtilene göre Kuzey İrlanda bölgesi için de çeşitli iyileştirmeler planlanıyormuş ama World Update 3 güncellemesine yetişemeyebileceği söyleniyor. Bunu elbette güncelleme tarihi yaklaştıkça net olarak öğreneceğiz.