Microsoft Flight Simulator Yeni Fırsatlar Sunuyor

Pilotluk yapmayı sevenlerin yıllardır beklediği yeni Microsoft Flight Simulator oyunu bu yıl kullanıcılarla buluşacak. Bu oyun, fotogerçekçi grafikler, canlı uçuş trafiği ve hava durumu verileri gibi birçok yenilik sunacak.

Bu oyunun bir sonraki oyununu geliştiren ekip, çevrimiçi özelliklere değinerek yaklaşık 7 dakikalık bir video paylaşımında bulundu. Merkez mod, Flight Simulator'de oyunculara herkesin aynı dünyada yer aldığı paylaşımlı bir ortam sunuyor.

Microsoft Flight Simulator oyunu

Uçuş trafiği esnasında oyuncuların olmadığı durumlarda kontrolü yapay zeka devam ettirecek. Böylece oyuncuların çok daha kontrollü bir oyun oynaması sağlanacak.

Kullanıcıların aynı modda oynamak için gerçek zamanlı hava durumunu açması gerekiyor. Fakat gerçek zamanlı hava trafiğini isterseniz kapatma imkanınız bulunacak. Microsoft Flight Simulator'de diğer oyuncularla gruplar oluşturabilecek veya tek başınıza oyunu devam ettirmeniz de sağlanacak. Liderler hava durumunu ve diğer ayarları belirleyecek.

Oyunun aynı anda yüzbinlerce uçağı bir araya getirebileceğini ve sunucuların oyunculara bulunduğu konumdaki gerçek hava trafiği verilerini göndereceğini söylemek de mümkün.