Microsoft, Fortnite Hayranlarına Özel Bir 'Xbox One S' Tanıtabilir!

Microsoft görünüşe göre Fortnite hayranları için özel bir Xbox One S hazırlıyor. WinFuture’un paylaştığı detaylara göre, Fortnite hayranları için tasarlanmış bir pakette mor renkli bir Xbox One S sürümünü önümüzdeki haftalarda görebiliriz.

Xbox One S Fortnite Limited Edition olarak adlandırılan bu özel sürümün, yeni bir 'Dark Vertex' skini ve '2000 V-Bucks' oyun içi para birimiyle birlikte geleceği söyleniyor. Ayrıca bu pakette, bir aylık Xbox Live Gold, EA Access ve Xbox Game Pass’in de yer alacağı belirtiliyor.

Şirketin bu yeni renk seçeneğini tam olarak ne zaman duyuracağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özel sürüm konsolun, 1 TB’lık depolama alanı ile Blu-ray optik sürücüye sahip olacağı ve 299 dolardan (yaklaşık 1.820 TL) satışa sunulacağına dair söylentiler var.

Microsoft’un daha önce de bazı oyunlar için özel Xbox One S sürümleri tanıttığına şahit olmuştuk. Hatırlanacağı üzere Microsoft, Xbox One S’in Minecraft’a özel sınırlı sayıdaki bir sürümünü (Minecraft bloklarından oluşan bir konsol tasarımıyla) meraklılarına sunmuştu.

Microsoft, yıllık E3 basın konferansını 9 Haziran Pazar günü saat 13:00'da gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu yılki konferans için 'büyük şeyler' vadeden şirket, mor renkli Xbox One S’i de büyük ihtimalle bu konferansta duyuracak.

Ayrıca Microsoft, xCloud adlı oyun akış hizmetine dair planlarını da masaya yatıracak. Bunun yanı sıra, yeni bir Gears 5 oyununun, yeniden geliştirilen bir Fable’ın ve yeni nesil 'Anaconda' Xbox konsolunun da tanıtılacağı söyleniyor.