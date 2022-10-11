Microsoft'un Xbox Game Pass'ten Kazandığı Para Ortaya Çıktı

Oyuncular tarafından son yılların en sevilen hizmetlerinden biri olan Xbox Game Pass, yüzlerce oyunu bedavaya sunmasıyla öne çıkıyor. Ülkemizde her geçen gün döviz fiyatlarının artması sonucunda oyuncular için büyük bir nimet haline dönüşen Xbox Game Pass, uygun fiyatı ve imkanları sayesinde milyonlarca kullanıcıyı bünyesine katmayı başardı. Microsoft için oldukça kârlı bir projeye dönüşen Xbox Game Pass hizmetinin ne kadar para kazandığı ortaya çıktı.

Brezilya'daki düzenleyiciler tarafından paylaşılan verilere göre yazılım devi Microsoft, 2021 yılında yalnızca konsoldaki Game Pass satışarından 2,9 milyar dolar gelir elde etti. Xbox'ın firmaya getirisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan Game Pass ile başarının yakalanması, projenin gelecekte de devam edeceğine işaret ediyor.

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Xbox Game Pass, ilk çıktığı günden beri oyun dünyasına damgasını vurmaya devam ediyor. Firmanın son yıllarda çıkardığı en başarılı projelerden biri olarak görülen hizmetin dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Brezilya'da ortaya çıkan veriler, hizmetin başarısını kanıtlar nitelikte.

Veriler, Microsoft'un Blizzard-Activision'ı satın almasıyla ilgili sürdürülen davalar ışığında halka açık bir şekilde paylaşıldı. Ayrıca 2,9 milyar dolarlık kazancın yalnızca konsollar için olduğunu belirtmekte fayda var. Yani PC Game Pass satışları bu rakama dahil değil! Bu yönüyle Xbox Game Pass, oyun hizmeti veren ücretli abonelik sistemleri içerisinde açık ara tahtı eline geçirdi.

Microsoft ve Sony'nin konsolları neredeyse zararına sattığı bilinen bir gerçek. Fakat Xbox'ın oyun tarafından elde ettiği gelirler bunu çok daha net bir şekilde ortaya koydu. Firma, Xbox markasından 2021 yılında 16,28 milyar dolar gelir elde ederken bunun yalnızca 3,7 milyar doları donanım tarafından geldi. Kalan 12,58 milyar dolarlık kaynak ise oyun ve hizmet satışlarından geldi. Veriler dikkate alındığında Game Pass hizmetinin tek başına Xbox gelirlerinin %18'ini oluşturduğu ortaya çıktı.