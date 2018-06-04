Microsoft, GitHub'ı 7.5 Milyar Dolara Satın Aldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, açık kaynak kodlu yazılımların paylaşıldığı GitHub’ı, 7.5 milyar dolar ödeyerek satın aldığını doğruladı.

Pazar gününden bu yana Microsoft’un GitHub’ı satın alacağına dair haberler yapılıyor; ancak bu haberler resmi olarak doğrulanmıyordu. Beklenen açıklama en sonunda yayınlandı ve Microsoft, GitHub’ı satın aldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft’un CEO’su Satya Nadella “İlkleri geliştiren bir şirket olan Microsoft, GitHub ile güçlerini birleştirerek özgürlüğü, açıklığı ve yeniliğe olan bağlılığını güçlendirecek. Bu anlaşmayla üstlendiğimiz topluluk sorumluluğunu kabul ediyor ve dünyanın en zorlayıcı sorunlarını inşa etmek, yenilemek ve çözmek için geliştiricileri güçlendirerek, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un yazılım konusunda yegane şirket olma girişimleri, Windows Mobile’ın bir tarafa bırakılmasıyla son bulmuş ve Microsoft daha açık bir şirket haline gelmeye başlamıştı. Android ve iOS’u yenmek yerine her iki platform için de yazılımlar geliştirme konusuna ağırlık vermeye başlayan Microsoft, GitHub’ı satın alarak, açıklık konusunda elini güçlendirme kararını kuvvetlendirdi.

Yapılan 7,5 milyar dolarlık anlaşmadan sonra Microsoft’un Başkan Yardımcısı Nat Friedman’ın GitHub’da CEO pozisyonuna getirileceği söylenirken, satın almanın temettü ödemesi şeklinde olacağı ve bahsi geçen paranın yılsonuna kadar ödeneceği belirtildi. Farklı satın alma yöntemiyle GitHub’ı Microsoft’a daha hızlı şekilde entegre etmek istediklerini belirten yöneticiler, bundan sonra daha açık bir şirket göreceğimizi dile getirdiler.