Microsoft'tan Google'a Yapay Zeka Göndermesi: "Bing' AI'ı Deneyin!"

Büyük teknoloji firmaları arasındaki yapay zeka rekabeti her geçen gün daha da kızışıyor. Bir süre önce tüm kullanıcılara açılan Bing sohbet botu ile şimdilik sınırlı sayıda kişinin kullanabildiği Bard yapay zekası arasında bu durum çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

Yakın zamanda Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden Bard yapay zekasına erişmeye çalışan kullanıcılar, "Sonuçları Bing AI ile karşılaştırın!" şeklinde bir uyarıyla karşılaştı.

Now when you open Bard on Microsoft's Edge, it shows a button to compare the answers with Bing! Holy f... pic.twitter.com/xGpHc0Ztfn