Microsoft'tan Google'a Yapay Zeka Göndermesi: "Bing' AI'ı Deneyin!"

Büyük teknoloji firmaları arasındaki yapay zeka rekabeti her geçen gün daha da kızışıyor. Bir süre önce tüm kullanıcılara açılan Bing sohbet botu ile şimdilik sınırlı sayıda kişinin kullanabildiği Bard yapay zekası arasında bu durum çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

Yakın zamanda Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden Bard yapay zekasına erişmeye çalışan kullanıcılar, "Sonuçları Bing AI ile karşılaştırın!" şeklinde bir uyarıyla karşılaştı.

Microsoft'tan Kışkırtıcı Hamle

Now when you open Bard on Microsoft's Edge, it shows a button to compare the answers with Bing! Holy f... pic.twitter.com/xGpHc0Ztfn — Vitor de Lucca |🏳️‍🌈 | vitordelucca.bsky.social (@vitor_dlucca) April 27, 2023

Yapay zeka yarışında OpenAI ekibiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde bir adım önde gibi gözüken Microsoft, tüm imkanlarını kullanarak diğer firmalara karşı üstünlük kurmaya çalışıyor.

Bunun en garip örneklerinden biri de Microsoft Edge tarayıcısında kullanıcıların karşısına çıkan açılır sekme veya öneriler.

@vitor_dlucca isimli Twitter hesabında aktarılan bilgiye göre Bard sohbet botuna erişilmeye çalışıldığı sırada URL kısmının hemen yan tarafında bir Bing AI reklamı çıktı.

Reklamda "Yanıtları yapay zeka destekli Bing ile karşılaştırın" yazdığı görülebiliyor. Microsoft'un böyle bir hamleyi neden yaptığı henüz net değil. Teknoloji firmaları arasındaki tatlı atışmalar, ara sıra rastladığımız bir durum. Ancak Microsoft'un reklam konusunda rakibine karşı hiç de "sportmen" olmadığını söylemek gerek.