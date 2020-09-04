Microsoft'un Görme Engelliler İçin Geliştirdiği Yapay Zeka Artık Türkçe

Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi yapay zekayı kullanarak engellilerin sosyal, iş ve eğitim hayatını iyileştirmek üzere farklı çalışmalar yürütüyor. Akıllı telefonların kamerasıyla görselleri tanıyarak görme engelliler için sesli betimleme sunan Seeing AI, Türkçe versiyonuyla görme engelliler için hayatı daha erişilebilir kılacak.

İlk olarak 2017’de tanıtılan ve iOS üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen uygulama, Türkiye’de bugüne dek İngilizce seçeneğiyle kullanılıyordu. Bir süredir Türkçe dil seçeneği üzerinde çalışan Microsoft Türkiye, 3 Eylül tarihinde Seeing AI Türkçe versiyonunu Apple Store’da erişime açtı.

Microsoft'tan görme engelliler için yapay zeka

Bugüne kadar dünyada 20 milyonu aşkın işlem yapmak üzere görme engelliler için geliştirilen uygulama, Türkçe sürümüyle Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelli tarafından kullanılabilecek.

Yapay zeka sayesinde görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Vekili "Seeing AI, yapay zeka ile engellilerin gündelik hayatına ne kadar büyük katkı sağlanabileceğini kanıtlayan eşsiz bir uygulama. Bir süpermarkette ne satın aldığından emin olmak; ödeme adımında Türk lirasını tanıtarak alışverişi güvenle tamamlayabilmeyi önemsiyoruz" dedi.

Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümü ile erişime açılmasının ardından ilk 1 ay pilot uygulama olarak değerlendirilecek ve bu sürede alınan geribildirimler yönünde Seeing AI Türkçe çalışmaları devam edecek.