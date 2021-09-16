Microsoft, Güçlü Şifre Oluşturma Derdine Kalıcı Olarak Son Veriyor

Yazılım devi Microsoft, güçlü şifre oluşturma ve şifre yönetimi gibi zorunluluklara yönelik geliştirmiş olduğu yeni çözümünden herkesin yararlanmasını istiyor.

Şirket, geçen gün yayımlamış olduğu yeni bir duyuru yazısında şifresiz hesap yönetiminin olduğu bir gelecek vizyonunu yineleyerek güçlü şifre oluşturma gerekliliğine son veren söz konusu yeniliğini kullanıcılarla paylaştı.

Şirket tarafından paylaşılan blog yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Şifreleri kimse sevmez. Elverişli değildir. Siber saldırganlar için ana hedeftir. Yine de dijital hayatımızdaki her şey için en önemli güvenlik katmanı oldu. E-postadan banka hesaplarına, alışveriş sitelerinden video oyunlarına kadar kullanıldı. Karmaşık ve benzersiz şifreler oluşturmamız, bunları hatırlamamız ve sık sık değiştirmemiz bekleniyor ancak bunu yapmaktan kimse hoşlanmıyor."

Şirket, duyurunun devamında son birkaç yıldır yinelediği şifresiz gelecek vizyonunu hatırlatarak bir sonraki adımı duyurmaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Mart 2021'de şifresiz oturum açma olanağının tüm kurumsal hesaplara sunulduğunu belirten Microsoft, özelliğin daha da geniş çaplı olarak kullanıma sunulduğunu ifade etti.

Microsoft Kullanıcıları İçin Güçlü Şifre Oluşturmak Gerekli Değil

Microsoft, "Bugünden itibaren şifrenizi Microsoft hesabınızdan tamamen kaldırabilirsiniz" diyerek şifresiz erişebileceğiniz hesaplarınızdan bazılarını şu şekilde sıraladı:

Outlook

OneDrive

Family Safety

En sevilen uygulama ve hizmetlerde oturum açmak için Microsoft Authenticator ve Windows Hello uygulamalarının kullanılabileceğini duyuran şirket, doğrulama kodunu kullanarak hesaplarınıza erişim sağlamaya devam edebileceğinizi söyledi.

Saniyede Neden Yüzlerce Hesap Çalınıyor?

Microsoft, blog yazısında ayrıca güçsüz şifreler oluşturulmasının ve saniyede yüzlerce hesap çalınmasının başlıca nedenlerine de yer verdi. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. İnsanın Doğası

Otomatik olarak oluşturulan ve hatırlanması neredeyse olanaksız olan şifreleri dışarıca tutacak olursak şifreleri büyük ölçüde kendimiz oluşturuyoruz. Şifreleri güçlü hale getirmek özellikle son birkaç sene içinde bir zorunluluk haline geldi. İnsanların artık hesabını güvende tutması için özel karakterlere, sayılara, büyük ve küçük harflere yer vermesi büyük önem taşıyor.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak hem akılda kalıcı hem de güvenli bir şifre oluşturmak oldukça zor olabilir. Her hesap için farklı bir şifre kullanma gereksinimi de göz önüne alındığında bütün bu şifreleri hatırlamak ve yönetmek kullanıcıları içinden çıkılamaz bir durumun içine sokuyor.

Şifresini unutan kullanıcılar, hesabına yeniden erişmek yerine hesabı ya da hizmeti kullanmayı tamamen bırakabiliyor. Şifre sıfırlama, hesaba yeniden erişme ve yeniden şifre sıfırlama döngüsünde sıkışıp kalmaktansa o hesaptan kurtulmak daha iyi bir seçimmiş gibi gelebiliyor.

2. Hacker Faktörü

Her hesap için güçlü şifre oluşturmak yerine kişinin kendisinin hatırlayabileceği bir şifre kullanan insanlar ne yazık ki bilgisayar korsanlarının da tahmin etmesi kolay bir şifre oluşturmuş oluyor. Bir bilgisayar korsanı, bugünlerde kullanıcının sosyal medya hesabına kısaca göz gezdirip o kişi hakkında oldukça derin bilgi sahibi olabiliyor. Bu da onun hesabına erişmesini iyice kolaylaştırıyor. Hesapta yer alan kişisel bilgilerse daha sonra yasa dışı yollarla satılıyor.