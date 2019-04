Microsoft, Hafta Sonunun Free Play Days Oyunlarını Duyurdu

Eğer Xbox Live Gold abonesi bir Xbox One sahibiyseniz ve hafta sonu için bir planınız yoksa, o zaman şanslısınız. Bildiğiniz gibi aylık Games With Gold oyunları haricinde, Microsoft, hafta sonunu evde geçirmeyi seven oyuncular için Free Play Days etkinliği düzenliyor. Bu sayede aboneliğiniz ile seçilen oyunları hafta sonu boyunca ek bir ücret ödemeden oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta sonu için seçilen oyunlar, Borderlands: The Handsome Collection, WWE 2K19 ve Dead by Daylight: Special Edition. Hazır Borderlands: The Handsome Collection için Ultra HD Pack içeriği ücretsiz olarak yayınlanmışken, zamanlamanın iyi olduğunu söylemek gerekli. Tabii ki tam bir performans artışı görmek için Xbox One X sahibi olmanız gerekiyor.

Koleksiyon paketinde Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 oyunları bulunuyor. Borderlands: The Pre-Sequel, Hyperion şirketinin çalışanı olan Handsome Jack karakterine odaklı bir hikaye sunuyor. Şirketin Helios uzay istasyonu, Lost Legion isimli askeri bir birim tarafından ele geçirilince Handsome Jack, oynanabilir dört karakterden oluşan bir grubu komuta ederek uzay istasyonunun kontrolünü tekrar devralarak askeri birimi yok etmek için harekete geçiyor.

Borderlands 2 ise Borderlands oyununun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Hyperion şirketinin başına geçmiş olan Handsome Jack, kendisini Pandora gezegeninin diktatörü ilan ediyor ve Vault'u bulduğu için de bütün krediyi cebe indiriyor. Buna ek olarak, H şeklindeki uzay üssünü Pandora'nın uydusunun önüne kurmasıyla birlike gezegenin atmosferine zarar vermeye başlıyor. Bize düşen ise Handsome Jack karakterini devirerek gezegeni eski haline getirmek. Eğer Steam hesabınız varsa, bu oyunları Steam üzerinden de bu hafta sonuna özel olarak oynayabilirsiniz.

Yuke's ve Visual Concepts işbirliğinde geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan WWE 2K19, MyCareer adı altında hikaye modu bulunan profesyonel güreş oyunuyken, Dead by Daylight ise bir katile karşı dört kurbanın hayatta kalma mücadelesini sunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz oyunda, katile yakalanmadan önce beş jeneratörü tamir ederek kaçmanız gerekiyor.

Son olarak, Microsoft tarafından verilen süre 8 Nisan 2019 Pazartesi, TSİ 10:00 sıralarında sona erecek.