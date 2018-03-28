Microsoft Hakaret Edenleri Skype ve Xbox'tan Banlayacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, yakın zaman önce yaptığı kullanım şartları değişikliğiyle birlikte karşısındaki kişiye hakaret eden kullanıcıların Microsoft hizmetlerini kullanmalarını yasaklayabileceğini belirtti.

Windows başta olmak üzere onlarca başka yazılıma sahip olan Microsoft, yakın zaman önce bütün bu yazılımlarında yer alan Microsoft Hizmetler Anlaşması yazısında güncelleme yaptı. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağı söylenen yeni kullanım şartları sözleşmesinde dikkatleri çeken detay ise hakaret içeren sözler kullanmaya dair oldu.

Microsoft, “offensive language” olarak adlandırılan kullanımların artık uzaklaştırma sebebi olduğunu ve bu kuralın bütün hizmetlerinde geçerli olduğunu söyledi. Yani Skype ve Xbox Live gibi milyonlarca kişinin kullandığı platformlar üzerinde incitici sözler kullanan kişilerin banlanabileceğinin sinyali verildi.

Kullanım kuralları başlığı altında yapılan değişiklikte şöyle denildi: “Uygun olmayan içerik veya malzeme (örneğin, çıplaklık, zulüm, pornografi, hakaret, sansürlenmemiş şiddet görüntüleri veya suç faaliyetleri) ya da yerel yasa veya yönetmeliklere uymayan İçeriğinizi ya da malzemelerinizi paylaşmak için Hizmetleri herkese açık bir şekilde göstermeyin veya kullanmayın.”

Kısaca Xbox üzerinde oyun oynarken ya da Skype’ta yazışırken, karşınızdaki kullanıcıya hakaret etmeniz ya da incitici sözler söylemeniz durumunda Microsoft, “Bu Hükümleri ihlal ederseniz, kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetleri size sağlamaya son verebilir veya Microsoft hesabınızı kapatabiliriz. Ayrıca, bu Hükümleri uygulama çabasıyla, Hizmetlere yönelik veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen bir iletişimin (e-posta, dosya paylaşımı ya da anlık mesaj gibi) gönderilmesini engelleyebilir veya herhangi bir nedenle İçeriğinizi kaldırabilir ya da İçeriğinizin yayınlanmasını reddedebiliriz. Microsoft, bu Hükümlerin ihlal edildiğine ilişkin iddiaları araştırırken, İçeriğinizi sorunu çözmek üzere inceleme hakkını saklı tutar ve böylelikle bu tür inceleme için yetki verirsiniz. Ancak, Hizmetin tamamını izleyemeyiz ve bunu yapmak için girişimde bulunamayız.” şartını uygulamaya alarak, sizi banlayabilir.