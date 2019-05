Microsoft, Haziran Ayının Games With Gold Oyunlarını Duyurdu

Sony sonrasında Microsoft da Xbox Live Gold abonelerine Haziran ayında vereceği oyunların duyurusunu yaptı.

Bildiğiniz gibi Microsoft uzun zamandır Xbox Live Gold abonelerine verdiği oyunlarla imrendiriyordu ama bu ay uzun zamandan sonra bir performans düşüklüğü yaşanmıştı. Haziran ayının listesi ise fena görünmüyor. Eğer aboneliğiniz var ise NHL 19, Rivals of Aether, Portal ve Earth Defense Force 2017 oyunlarını ek bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

NHL 19 (1 - 30 Haziran 2019) - Xbox One

EA Sports tarafından yayınlanan bir diğer spor oyunu olan NHL serisinin güncel oyunu NHL 19, PlayStation 4 ve Xbox One için EA Vancouver tarafından geliştirilmişti. Serinin şimdilik son oyununda bulunan World of Chel adındaki yeni özellik sayesinde karakterinizi geliştirirken aynı zamanda çeşitli modları da deneyebiliyorsunuz. Ayrıca yine bu özellik seviye atlama sistemiyle de geliyor. Oyun sırasında karakteriniz için ganimet toplamak adına çeşitli kutuları açarken, bu sayede seviye atlayabiliyorsunuz. Yeni oyun modu olan Ones modunda da 1 v 1 v 1 sistemine dayalı olarak rakip oyuncularla karşılaşmalar düzenleyebilmeniz mümkün oluyor.

Rivals of Aether (16 Haziran - 15 Temmuz 2019) - Xbox One

Dan Fornace tarafından 2017 yılının Mart ayında PC (Windows) için yayınlanmış olan bir dövüş oyunu ve aynı yılın Ağustos ayında da Xbox One için satışa sunulmuştu. Her bir karakterin 2B bir arenada diğerlerinin hakkından gelmeye çalıştığı oyunda, ekstradan element tabanlı saldırılar yapabiliyor veya arenaya etki eden pasif beceriler kullanabiliyorsunuz. Oyundaki her karakter bir doğal elementi temsil ediyor ve bu element de karakterin dövüş stilinin merkezinde bulunuyor. Bu bağlamda oynanabilir karakterler ise Absa (yıldırım), Etalus (buz), Forsburn (duman), Kragg (dünya), Maypul (bitki), Orcane (su), Wrastor (hava), Zetterburn (ateş) ve indirilebilir içerik olarak gelen Ranno (zehir), Clairen (plazma), Sylvanos (orman), Elliana (buhar) ve konuk karakterler olan Ori ve Sein. Bu karakterler Ori and the Blind Forest ve Shovel Knight oyunlarından geliyorlar.

Portal (1 - 15 Haziran 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Valve tarafından geliştirilmiş olan Portal, öncelikli olarak PC ve Xbox 360 ve çok geçmeden PlayStation 3 için The Orange Box paketinin içeriğinde yayınlanmıştı. Yapısal olarak Aperture Science Handheld Portal Device ile karakterimizi ve objeleri ışınlayarak çözmemiz gereken bulmacalardan oluşan oyundaki her bir bölümde amacımız; dairesel asansör olarak temsil edilen çıkış noktasına ulaşmak.

Earth Defense Force 2017 ( 16 - 30 Haziran 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Earth Defense Force serisinin üçüncü oyunu olan Earth Defense Force 2017, Sandlot tarafndan Xbox 360 için geliştirilmişti. D3 Publisher tarafından yayınlanmakta olan oyunda, Storm 1 adı verilen ve en iyi Earth Defence Force birimi olan bir karakteri yönetiyoruz. Amacımız ise Japonya topraklarını Ravager istilasına karşı savunmak olacak. Toplamda 53 bölümden oluşan oyun özellikle silah bakımından derya deniz diyebiliriz. Öyle ki, oyunda 171 adet farklı silah bulunuyor. Buna ek olarak 4 farklı araç tipinin olduğunu da söyleyelim.