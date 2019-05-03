Microsoft, 'HoloLens 2 Developer Edition'ı Satışa Sundu

Microsoft, giyilebilir arttırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü HoloLens 2’nin Developer Edition (Geliştirici Sürümü) adlı yeni bir modelini daha satışa çıkardı. Cihazın bu modeli, bu yılın sonlarına doğru işletmeler için satışa çıkarılacak olan model ile aynı fiyattan yani 3.500 dolardan (yaklaşık 20.900 TL) satılıyor.

HoloLens'in orijinal ticari sürümünün fiyatı 5.000 dolarken (yaklaşık 29.900 TL), orijinal geliştirme kiti her zaman 3.500 dolardan (yaklaşık 20.900 TL) satılıyordu. Bu nedenle geliştiriciler için bu sefer fiyat indirimi yapılmadı.

Kit’te, CAD verileri için Unity Pro ve Unity PiXYZ eklentisinin ücretsiz deneme sürümlerinin yanı sıra HoloLens 2 donanımı ve Azure kredileri de bulunacak. Microsoft ayrıca geliştiricilerin, HoloLens 2 için Unreal Engine 4 desteğini Mayıs ayı sonuna kadar kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.

Bu eklenti; üretimde, ürün tasarımında, mimaride ve daha fazlasında kullanılmak üzere foto-gerçekçi imgeler içeren uygulamalara izin vermesi açısından da geliştiriciler için oldukça önemli.

Microsoft, HoloLens 2 için hala kesin bir çıkış tarihi vermiş değil ancak HoloLens 2’nin hem ticari sürümünün hem de geliştirici sürümünün bu yılın sonlarına doğru geleceğini söylüyor.