Microsoft HoloLens 2 Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan ve 'bilişim için yeni bir vizyon' olarak tanımlanan HoloLens 2, bazı ülkelerde satışa sunuldu. İşte merak ettiğiniz her şey!

Microsoft HoloLens 2 Özellikleri

HoloLens 2, 2K çözünürlüğe sahip şeffaf holografik lensler ile geliyor. Bu ekran göz tabanlı işleme özelliği sayesinde göz pozisyonuna göre görüntü optimizasyonu yapabilmekte. 4 görünür ışık kamerası ile baş izleme, 2 kızılötesi kamera ile göz izleme ve derinlik sensörüne sahip olan karma gerçeklik cihazı; ivme ölçer, jiroskop, manyetometre ve kamera sensörlerine de sahip.

5 kanallı mikrofona ve yerleşik uzamsal ses teknolojisine sahip olan modelin, iki elle tam eklemli model sayesinde el izleme ve gerçek zamanlı göz izleme teknolojilerine de sahip olduğunu belirtelim.

Bunları yaparken Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform işlemcisinden gücünü alan model, ikinci nesil özel üretilmiş holografik işleme ünitesi ile destekleniyor. 4 GB LPDDR4x ve 64 GB UFS 2.1 depolama birimlerinin de bulunduğunu söyleyelim. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.0, Wi-Fi /ac ve USB-C konnektörünü görüyoruz.

Yaklaşık 566 gram ağırlığa sahip olan modelin ergonomik yönden kaliteli bir izlenim sunduğu söylenebilir.

Microsoft HoloLens 2 Fiyatı

HoloLens 2 daha önceden ön sipariş verilebilen ülkelerde satışa sunuldu. Bu ülkeler şu an için sırasıyla Amerika, Japonya, Çin, Almanya, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda olarak öne çıkıyor.

Bu ülkelerde güncel satış fiyatı ise 3,500 dolar olarak belirlenmiş durumda. Eğer bu yazının yazıldığı günün güncel kuruna çevirirsek diğer tüm kalemler ayrı olmak üzere yaklaşık 20,000 TL ediyor.

Söz konusu modelin şu an için ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını bilmesek de, Türkiye için de tanıtım sayfasının hazırlandığını söyleyebiliriz. Bu sayfaya göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ülkemizle ilgili bir gelişme olduğu durumda sizleri haberdar edeceğiz.

Yeni nesil karma gerçeklik cihazının tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.