Microsoft HoloLens Gözlükleri ABD Ordusunda İlk Kez Görüntülendi!

Microsoft HoloLens 2 modelinin, ABD ordusuna yeniden dizayn edilmesi için yaklaşık olarak 479 milyon dolarlık bir sözleşme imazalandı. Uzun bir süredir bu konu üzerinde çok ciddi tartışmalar yapılıyordu. Tartışmanın kaynağı ise Microsoft çalışanlarının ABD ordusuna hizmet etmek istememeleri.

Sanal gerçeklik özelliği bulunan gözlükler her zaman için korkutucu bulundu. Özellikle de Microsoft Hololens 2 modelinin askeri operasyonlarda kullanılacağı haberleri bu tartışmaları iyiden iyiye körükledi.

Peki Microsoft HoloLens 2 modelleri ABD ordusuna nasıl katkıda bulunacak?

Microsoft CEO'su Satya Nadella, sıklıkla HoloLens 2 ürünüyle ilgili açıklamalarda bulunuyordu. ABD ordusunun, Dünyanın neredeyse tamamında asker bulundurması; diğer Dünya vatandaşları için büyük tehdit oluşturuyor. Bu nedenle Microsoft çalışanları, şirketli sıklıkla bu konuda sorumlu olmaya davet ediyor.

HoloLens 2 modellerinin askeri versiyonlarında; sanıldığı gibi keskin nişancılık yeteneği sağlayan dürbünler bulunmayacak. Daha çok navigasyon gibi kullanılacağını da söyleyebiliriz. Askerlerin nerede oldukları ve kendi birliklerine olan uzaklıkları, bu gözlüklerle tespit edilebilecek.

Bu ürünün ABD ordusuna ikinci katkısı ise termal kameralar sayesinde olacak. Bu termal kameralar; en zorlu koşullarda bile askerlerin operasyonu tamamlamasını sağlayacak. Microsoft kullandığı tüm yapay zeka donanımlarına, bu modellerde de yer verecek.

Hem sanal haritalar hem de termal kameralara bakıldığında şimdilik; bu gözlüklerin atış için olmadığını gösteriyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Microsoft, bunu yüksek atış gücüne sahip sanal gerçeklik gözlüklerine çevirebilir. Sizce de bu gözlükler insanlık için bir tehdit oluşturuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.