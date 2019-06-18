Microsoft, Huawei Laptopları Yeniden Satışa Çıkardı

Çinli teknoloji devi Huawei tarafından üretilen tüm cihazlar Mayıs ayında aniden Microsoft Store'dan kaldırılmıştı. Ancak yaklaşık bir ay sonra Huawei laptopları bir kez daha Microsoft mağazalarında satışa sunuldu.

Microsoft'un tüm Huawei cihazlarını mağazalardan kaldırma kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli şirketin Amerikan firmalarıyla çalışmasını ve ürünlerini cihazlarında kullanmasını yasaklamasıyla başladı. Huawei'nin ABD Varlık Listesine girmesinden sonra laptop satışlarını durduran Microsoft, Windows desteği de vermeyecek.

Mayıs ayı boyunca Trump yönetiminin kararını uygulayan ve Microsoft Store'da Huawei ürünlerini satıştan çeken ABD'li şirket, şimdi ise bazı laptopları yeniden satışa çıkardı. Konu hakkında Microsoft sözcüsü “Huawei’nin, Ticaret Bakanlığı’nın İhracat İdaresi Yönetmeliği Varlık Listesine eklenmesi sonucu ortaya çıkan birçok ticari ve teknik karmaşıklığı değerlendirmeye ve cevap vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni Huawei laptoplarına Windows desteği vermeyeceğini duyuran Microsoft'un Huawei stoklarını bitirdikten sonra satışı durduracağı düşünülüyor. Trump tarafından imzalanan yürütme emrine göre Huawei, piyasada bulunan cihazlarını güncellemeye devam edebilir ancak Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen teknolojileri yeni ürünlerinde kullanamaz.