Microsoft İndirimli Galaxy Note 8 Satıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un en güçlü amiral gemisi Note 8 artık Microsoft raflarında satılıyor. Geçtiğimiz hafta S8 ve S8+ ile başlayan bu satışlar, şimdi de Note 8 ile devam ediyor. Normal fiyatına göre daha ucuz satan Microsoft, kendi yazılımı bulunan telefonları sattığını belirteyim.

Kendi ürettiği akıllı telefonlarda istediği sonuçlara ulaşamayan Microsoft, farklı bir satış politikası izlemeye başladı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Galaxy S8 serisini satan şirket, bugün de Note 8 satmaya başladı. Microsoft yazılımları bulunan akıllı telefonları satan ABDli firma, kullanıcıları Microsoft Launcher kullanmaya teşvik ediyor.

Normal satış fiyatı 929 dolar olan Note 8’i Microsoft üzerinden 779 dolara almak mümkün. Ayrıca şirketin izlediği bu politikanın Microsoft yazılımlarına teşvik etmek olduğu ve Launcher kullanımı arttırmak olduğu düşünülüyor. İçerisinde çeşitli Office programlarını barındıran Note 8, Microsoft Launcher ile daha etkileşimli hale geliyor.

Bunlara ek olarak bu satışların sadece ABD üzerinde yapıldığını belirtmek gerekiyor. Ancak global satış olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.