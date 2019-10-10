Microsoft, iOS İçin Birleşik Bir Office Mobile Uygulaması Sunabilir

Microsoft Office hali hazırda iOS aygıtlarında kullanılabiliyor. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, bağımsız uygulamalardan istediğinizi seçip indirebiliyorsunuz. Bazen ise sadece temel özellikler için uygulamaya ihtiyaç duyabilirsiniz fakat bu durumda bile ne yazık ki uygulamanın tamamını indirmeniz gerekiyor.

Ancak ZDNet’ten Mary Jo Foley’in haberine göre, Microsoft iOS için bir tür birleşik Office Mobile uygulaması sunmayı planlıyor olabilir. Yani farklı Office uygulamalarına dayanarak birden fazla şey yapabileceğiniz tek bir uygulama gelebilir.

Bu sayede, uygulamanın sadece basit özelliklerine ihtiyaç duyduğunuzda, ayrı ayrı diğer tüm uygulamaları indirmek yerine yalnızca bu birleşik uygulamayı indirebilirsiniz. Böylece telefonunuzun hafızasında gereksiz doluluğun ve karmaşıklığın da önüne geçmiş olursunuz. Aslında bu tür bir uygulama fikri yeni sayılmaz çünkü daha önce Samsung telefonları için buna benzer bir uygulama duyurulmuştu.

Söz konusu uygulamanın açıklama kısmında, “Dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize, görüntülemenize ve paylaşmanıza izin veren güvenilir Microsoft Office uygulamaları artık tek bir uygulama olarak indirilebiliyor. Office Mobile, hareket halindeyken bile rahat bir ofis deneyimi sunmak için eksiksiz Word, PowerPoint ve Excel uygulamalarını içeriyor.” ifadeleri yer alıyor.

Samsung için böyle bir uygulama kullanımda olsa da, iOS için birleşik Office Mobile uygulamasının ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.