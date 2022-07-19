Microsoft'un İptal Edilen Katlanabilir Telefonu eBay'de Listelendi

Microsoft'un Surface Duo 2'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı ve görüntülerinin eBay'de sızdırıldığı bildirildi. Windows Central, Microsoft'un Surface Duo 2'nin bu gizemli orta seviye sürümünü 2021'in sonlarında daha ucuz bir model olarak piyasaya sürmeyi planladığını ama daha sonra iptal edildiğini belirtiyor.

Artık silinmiş bir eBay listesindeki sızdırılmış görüntüler, cihazın daha yuvarlak bir tasarım, plastik mat bir yüzey ve biraz daha küçük bir kamera çıkıntısı ile gelmeye yakın olduğunu ortaya koyuyor. Microsoft'un bunu daha düşük maliyetli bir model olarak konumlandırmak için Surface Duo 2'nin form faktöründe değişiklikler yaptığı bildiriliyor.

Kod adı Cronos olan bu yeni cihaz, daha orta seviye bir Qualcomm işlemci ile arkada üçlü yerine çift kamera ünitesi içerecekti.

Microsoft Odağını Mevcut Surface Duo 2'ye Çevirdi

Microsoft, bu yıl daha uygun fiyatlı Surface Duo 2'yi piyasaya sürmek yerine Android 12L'yi mevcut Surface Duo 2 cihazlarına getirmek için çalışıyor. Windows Central, bir sonraki Surface Duo amiral gemisinin 2023'ün sonlarına kadar gelmeyeceğini iddia ediyor.

Microsoft'un Surface Duo 2'si Ekim 2021'de piyasaya sürülmüştü ve çıkışıyla pek çok hatayı beraberinde getirmişti ancak yazılım üreticisi cihazı yavaş yavaş iyileştiriyor. Editör Dan Seifert, Surface Duo 2'nin piyasaya sürülmesinden aylar sonra çok daha iyi hâle geldiğini ve "artık en sevdiği mobil cihazlardan biri" olduğunu söylüyor.