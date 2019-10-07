Microsoft, İranlı Hacker’lar Konusunda Uyarıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft, İranlı bilgisayar korsanları konusunda endişeli. Şirket, söz konusu hacker’ların 2020 Başkanlık seçimlerine yönelik hack’leme girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.

İran kaynaklı binlerce hackleme girişimi tespit ettiklerini belirten Microsoft, internet sitesinden yayınladığı açıklamada, "Yakın zamanda İran'dan geldiğine ve İran hükümetiyle bağlantılı olduğuna inandığımız Fosfor (Phosphorus) olarak adlandırdığımız bir tehdit grubuna ait önemli siber etkinlikler gözlemledik." ifadelerine yer verdi.

Microsoft Tehdit İstihbarat Merkezi’nin, Ağustos ile Eylül ayları arasında Microsoft kullanıcılarına ait e-posta hesaplarını tanımlamak için 2 bin 700'den fazla girişimi ve bu hesaplardan 241’ine yönelik saldırıyı tespit ettiği ve bunların İranlı Fosfor grubuyla ilişkili olduğunu belirlediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu bilgileri, hükümetler veya özel sektör olarak hepimizin ulus devlet saldırıları ve demokratik süreçleri bozma çabaları konusunda giderek daha şeffaf hale geldiğimizi göstermesi açısından önemli bulduğumuz için paylaşıyoruz. Bu konuda daha uyanık olunmalı ve güvenlik için gerekli için adımlar atılmalıdır." denildi.

Söz konusu siber saldırılarda, ABD Başkanlık kampanyası, mevcut ve eski ABD hükümet yetkilileri, küresel siyasetle ilgilenen gazeteciler ve İran dışında yaşayan ileri gelen İranlıların hedeflendiği açıklandı.

ABD’de benzer bir durum daha önce 2016 yılındaki Başkanlık seçimlerinde de yaşanmıştı. Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddia edilmiş ve ülkede Rusya Soruşturması olarak bilinen bir dava açılmıştı. Bu dava, siyasi arenada Trump hükümeti ile Demokratlar arasında birçok hararetli tartışmaya neden olmuştu.