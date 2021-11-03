Microsoft İş Birliği Uygulaması Loop'u Duyurdu!

Microsoft, iş birliği uygulaması Loop'u kullanıcılar ile buluşturmaya başlayacağını açıkladı. Şirketin son birkaç yıl içinde ofis ortamında çalışan kişilerin çalışmalarını uzaktan iş birliği yaparak gerçekleştirmesi için üzerinde durduğu uygulama MS Teams oldu. Ne var ki iş birliği yapmanın gerçekten çok fazla yolu var.

Bu haftanın başında kullanıma sunulan Loop adlı yeni bir uygulama da kullanıcıların seçenek yelpazesini iyiden iyiye genişletti.

Microsoft İş Birliği Uygulaması Loop Nedir, Ne İşe Yarar?

Loop, Microsoft'un 2019 yılında kişilerin birbirinden uzak olmasına rağmen neredeyse eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürmesinin bir yolu olarak tanıttığı Fluid Framework'ün üzerine katılarak geliştirilen yeni bir uygulama olarak ortaya çıktı.

Uygulamanın sunduğu bazı özellikler arasında ekip oluşturma, uygulamalar arasında senkronize kurma, taşınabilir ögeler ile doldurulabilen bir pano var. Bu özellikler bakımından uygulamanın Notion proje yönetimi / iş birliği aracına çok benzediği, çalışma biçimlerinin büyük ölçüde uyumluluk gösterdiği söylenebilir. ZDNet'e göre Loop, Notion uygulamasının aksine hem diğer uygulamalardan bağımsız bir uygulama hem de diğer ofis uygulamaları ile birlikte kullanılabiliyor.

Loop'u diğer ofis uygulamaları ile kullanma seçeneğinde uygulama MS Teams, Outlook, OneNote gibi uygulamaların yanında geliyor. Bunun tam donanımlı bir ofis paketi kullanmak isteyen kullanıcılara büyük bir katkısı olabilir çünkü bir ofis ortamında çalışan kişi için olmazsa olmaz uygulamaların büyük bir kısmını Microsoft'un sağladığı araçlar oluşturuyor.

Bir Microsoft sözcüsü, Loop'un Kasım 2021'den itibaren kullanıma sunulması ile mevcut Microsoft 365 kullanıcılarının söz konusu uygulamaya kavuşacağını açıkladı. Microsoft, Loop'u tek başına satın alıp kullanmak isteyenlere yönelik bir fiyatlandırma açıklamasında bulunmadı ve en azından şimdilik bu doğrultuda bir açıklama yapacak gibi de görünmüyor.

Şirketin sözcüsü, uygulama tek başına 2022 yılında piyasaya sürüldüğünde daha fazla bilgi paylaşılacağını belirtti fakat o zamana kadar küçük bir sürprizin olup olmayacağı bilinmiyor. Şirketin geliştirici ekibinin de katkıları ile beklenen tarihten önce bir açıklama yapılması da muhtemel görünüyor.

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