Microsoft, Kaliforniya Polisinin Yüz Tanıma Teklifini Reddetti

Microsoft, Kaliforniya’da polis arabalarında ve polislerin üzerinde bulunan kameralara yüz tanıma sistemi geliştirmeleri yönünde gelen istekleri geri çevirdiklerini açıkladı.

Microsoft’un Başkanı Bran Smith’in Stanford Üniversitesinde yaptığı konuşmasında, teklifi geri çevirmelerinin altında, geliştirecekleri teknolojisinin kadınları ve azınlıkları etkileyeceğinden endişe etmeleri olduğunu dile getirdi. Daha önce yapılan araştırmalarda, yüz tanıma teknolojilerinde beyaz erkeklerin model olarak alınması sebebiyle diğer insanlar üzerinde doğru sonuçlar vermediği gün yüzüne çıktığı hatırlatıldı. Kadınlar ve azınlıklar için dezavantaj oluşturabilecek teknolojinin altına imza atmak istemeyen Microsoft, Kaliforniya polisinin teklifini geri çevirdiği aktardı.

Yüz tanıma teknolojileri konusunda yapılan tartışmalar, son günlerde alevlenmişti. Yüz tanıma teknolojisinin önyargılı olduğu iddia edilirken, bu teknolojinin otoriter rejimler tarafından bir baskı unsuru olarak da kullanılabileceği dile getiriliyordu. Bu hakkında en fazla konuşan ve sesi en yüksek çıkan şirketlerinden başında gelen Microsoft, yüz tanıma teknolojileri konusunda kısıtlamalar getirilmesini istiyordu.

Yüz tanıma teknolojisinin kötü kullanılmaması adına adımlar atmaya devam ettiklerini bildiren Bran Smith, Kaliforniya’dan gelen teklifin öncesinde adını vermekten kaçındığı bir ülkenin başkentinde yüz tanıma teknolojisi destekli kamera sistemleri kurmayı da reddettiklerini aktardı.