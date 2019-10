Microsoft Kasım Ayının Games With Gold Oyunlarını Duyurdu

Microsoft, Xbox Live Gold aboneleri için Kasım ayında verilecek Games With Gold oyunlarını duyurdu.

Xbox sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre, kullanıcılar Xbox One için verilecek olan Sherlock Holmes: The Devil's Daughter ve The Final Station, Xbox 360 için de Star Wars: Jedi Starfighter ve Joy Ride Turbo oyunlarını abonelikleri süresince indirip oynayabilecekler.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (1 - 30 Kasım 2019)

Londra şehrinde geçen Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, kendi içinde Prey Tell, A Study in Green, Infamy, Chain Reaction ve Fever Dreams olmak üzere beş farklı davaya ayrılıyor. Her bir dava birbirinden bağımsız olduğu için yapacağınız seçimlerde o dava kapsamında geçerli olacak. Prey Tell davasında küçük bir çocuğun ortadan kaybolan babasını bulmaya, A Study in Green davasında bir turnuva sırasında öldürülen kulüp üyesiyle ilgili gizemi çözmeye, Infamy davasında bir kayboluşu araştırırken peşinize takılan ve bir rol için uygun aktörü arayan bir görevli ile ilgilenmeye, Chain Reaction davasında fazlaca kişinin ölümüne neden olan kazanın nedenini çözmeye ve Fever Dreams davasında ise üvey kızını kaçıran bir kimseyi yakalamaya çalışacaksınız.

The Final Station (16 Kasım - 15 Aralık 2019)

The Final Station, tren simülasyonu ve araştırma ögeleri olan ve kayan bir ekranda oynadığınız nişancı oyunu. The First Visitation adı verilen felaketten yüz altı yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan oyunda Edward Jones isimli bir makinist rolünde olacaksınız. Oyunda bir yandan afetzedeler bir yandan da treniniz ile ilgileneceğiniz ve geçtiğiniz istasyonlarda karşılaşacağınız düşmanlar ile mücadele edeceğiniz iki farklı oynanış sizi bekliyor. The Final Station oyununda hayatta kalabilmek için kaynak yönetimini ve buna bağlı olarak da stratejinizi iyi yapmanın büyük önemi olacak.

Star Wars: Jedi Starfighter (1 - 15 Kasım 2019) - Xbox One Üzerinde de Oynanabilecek

Star Wars: Starfighter için bir devam oyunu olan Star Wars: Jedi Starfighter, Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı öncesinde ve Battle of Geonosis sırasında geçiyor. Hikayeye göre Trade Federation, yaklaşmakta olan Klon Savaşları için güçlü bir silah üretme ve Cumhuriyet'e karşı olan Separatist hareketini genişletme çabasındadır.

Joy Ride Turbo (16 - 30 Kasım 2019) - Xbox One Üzerinde de Oynanabilecek

Joy Ride Turbo, Kinect Joy Ride için bir devam oyunu olarak geliştirildi. Hassas sürüşün ve hızın ön planda olduğu oyun, Stunt Park ile geliyor. Burada yeteneklerinizi sergileyebilir veya araştırma yapabilir ve toplanabilir eşyaları bularak yeni arabalar açabilirsiniz. Yeni pistlerin yanı sıra eski pistlerin geri döneceği oyunda Battle Race, Pro Race ve Time Trial gibi modlar bulunuyor. Bölünmüş ekranda dört kişiye kadar kooperatif desteği sunulurken, çevrimiçi olarak da sekiz oyuncuya kadar oynanabiliyor.