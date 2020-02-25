Microsoft Katlanabilir Cihaz Patenti Aldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft katlanabilir ekran patenti ile gündeme geldi. Şirket, Samsung Galaxy Fold gibi bir cihaz üretmek istiyor. İşte Microsoft kuruluşunun katlanabilir cihazı ile ilgili detaylar.

Ekim 2019'da çift ekranlı cihazlar Surface Neo ve Surface Duo duyurulmuştu. Bu cihazlar şirketin çift ekranlı akıllı telefonların önünü açacak ilk girişimi olması planlanıyordu. Kuruluş, 2020 yılında cihazları piyasaya süreceğini açıklamasından hemen sonra, katlanabilir akıllı telefonlara yönelecek diyebiliriz.

Microsoft katlanabilir ekran patenti Galaxy Fold ile çok benzer

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Microsoft, Samsung Galaxy Fold tarzı bir katlanabilir telefon peşinde. Uzun bir süreden beri şirketin böyle bir planı olduğu zaten biliniyordu.

Microsoft, yeni katlanabilir cihaz patentini 2018'de Avrupa Patent Ofisi'ne sunmuştu ve patent, Aralık 2019'da kamuoyu ile paylaşıldı. Patent ile ilgili ortaya çıkan bilgiler, katlanabilir bir cihazın arkasına bildirim ekranı olarak görev yapan ikinci bir ekran yerleştirmeyi gösteriyordu.

Bu tür konseptler, Samsung tarafından Galaxy Fold'da da tercih edilmişti. Gelen açıklamaya göre, katlanabilir ekranlı cihazın dış kapak bölümünde kullanıcının arayüz ile etkileşime girmesini sağlayan bir ekran bulunuyordu. Ayrıca açılış ve kapanış tasarımı bakımından da Galaxy Fold ile ciddi bir benzerlik gösteriyordu. Sizce Microsoft tarafından Galaxy Fold benzeri bir telefon çıkarılırsa nasıl karşılanır? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.