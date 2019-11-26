Microsoft Katlanabilir Surface Cihazlarının Soğutma Sistemi Nasıl Olacak?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft katlanabilir Surface cihazları ile ilgili önemli bir patent aldı. İşte Microsoft hayranlarını son derece sevindirecek haberimizin detayları.

Microsoft şirketi Ekim ayında iki yeni model katlanabilir telefon ve tablet duyurusu yapmıştı. Ancak hiçbir şekilde detaylara inmedi. Bugün ilk defa Microsoft'un yeni cihazlarının soğutma sistemi ortaya çıktı. Bu soğutma sistemi son derece ilginç bir yöntem ile çalıştırılıyor.

Microsoft katlanabilir Surface cihazlarında menteşe desteği

Surface Duo ve Surface Neo cihazlarının soğutma sistemini gösteren patentte esnek bir menteşe üzerine uzanmış soğutma sistemi görülüyor. Vapour Chamber olarak isimlendirilen bu yöntemde iki farklı bölüm bulunuyor.

İki bölümün arasında uzanan menteşe sistemi ile birlikte buhara haznesi oluşturuluyor. Buhar haznesi iki bölümün altında da bir titanyum katmanının içinde bulunarak ekranların ısınmasına karşı koruma sağlıyor. Böylece çok daha uzun süreli bir kullanım sağlanması planlanıyor. Her iki modelin de piyasaya çıkmasına henüz uzun bir süre var.

Microsoft şirketine ait bu iki model ile ilgili sızıntılar gelmeye devam edecek. Özellikle bu tür küçük patentler ile birlikte, kuruluşun nasıl bir model üretmek istediği ortaya çıkıyor. Peki sizce Microsoft tarafından geliştirilen sistemler, kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.