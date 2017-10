Microsoft, Kinect'in Üretimini Durdurdu!

Microsoft’un Xbox 360 oyun konsolu birlikte tanıttığı Kinect, artık üretilmeyecek. Kinect’in yaratıcısı Alex Kipman, verdiği bir röportajda Microsoft’un sıkça alay konusu olan çevre biriminin üretimi durdurduğunu söyledi.

Xbox 360 oyun konsolu tanıtıldığında tanıştığımız, kontrolcüye ihtiyaç duymadan oyun oynama imkan veren Kinect cihazının üretiminin durdurulduğu Kinect’in yaratıcısı ve Xbox Cihazları Pazarlama Genel Müdürü tarafından açıklandı. 2010 yılından bu yana 35 milyon adet satan cihazın Xbox One konsoluyla birlikte gelmesi büyük tepki toplamıştı. Bundle olarak satılması fiyat artışını beraberinde getirmişti. Bunun üzerine Microsoft, Kinect’siz daha düşük fiyatlı Xbox One konsolunu piyasaya sürmüştü. Sonrasında çıkan Xbox One S ve Xbox One X’de de Kinect portları ortadan kaldırılmıştı.

Kinect, oyun dünyasında kendisine fazla yer bulamasa da teknolojisi yaşamaya devam etti. Bunun son örneğini Kinect teknolojisini kullanan Microsoft’un sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens’de gördük. Bu arada Kinect, Xbox One sistemleriyle hala uyumlu ve hali hazırda Kinect kullananlar güncellemeler aracılığıyla destek almaya devam edecek. Xbox One S ve Xbox One X, Kinect portlarına sahip olmasa da bu sistemlerde adaptör aracılığıyla kullanılabilecek.