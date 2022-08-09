Microsoft Kişisel Verilerinizi Korumaya Yardımcı Olacak Yeni Özelliğini Tanıttı

Microsoft, Azure kullanıcı verilerinin çevrimiçi ortamda güvenli kalmasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir kimlik hırsızlığına karşı koruma aracını tanıttı.

Entra Verified ID, Azure AD müşterilerinin kişilerin kişisel ve profesyonel taleplerini doğrulamasına yardımcı olarak, kullanıcıların istihdam, eğitim veya benzer kanıtları temsil eden kimlik bilgilerini düzenlemelerine, talep etmelerine ve doğrulamalarına olanak tanır.

Microsoft'un Kimlik Güvenliği sorumlularından Ankur Patel, yeni özelliği açıkladığı bir blog gönderisinde, ücretsiz ve ücretli Azure AD müşterilerinin kullanıcıların doğrulanabilir kimlik bilgilerini nasıl tasarlayıp yayınlayabileceklerini ve ayrıca ne zaman ve kiminle paylaşacaklarını seçebileceklerini belirtti.

Microsoft Entra Projesi Hangi İmkânları Sağlayacak?

Her kimlik bilgisi, yalnızca kullanıcının sahip olduğu ve kontrol ettiği kriptografik anahtarlarla imzalanır. Patel, ihraç eden kurum artık mevcut olmasa bile bu kimlik bilgilerinin geçerliliğini koruyacağını belirtiyor. Ayrıca bu kimlik bilgileri standartlara dayalıdır ve geliştiricilerin bunları ürünlerine entegre etmelerini kolaylaştırır. Uygulamalar, hizmetin bir parçası olan API'lar aracılığıyla kimlik bilgilerini isteyebilir ve doğrulayabilir.

Patel ayrıca bu kimlik bilgilerini yönetmek ve sunmak için müşterilerin Microsoft Authenticator'ı kullanabileceğini söyledi. Kimlik bilgilerinin kaybolması veya çalınması durumunda da anımsatıcı tabanlı bir şema kullanılarak kurtarılabilecekler.

Bir kimlik yönetimi platformu olan Microsoft Entra projesinin asıl amacı, kurumsal müşteriler ve tüketiciler için pek çok işlev sunarak dijital kimlik yönetimini ve doğrulamasını radikal bir şekilde basitleştirmektir.

Microsoft tanıtımda şu ifadeleri kullandı: