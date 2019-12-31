Microsoft Koreli Hacker'lara Savaş Açtı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, Kuzey Koreli hacker grubu Thallium için önemli bir adım attı. Şirket Koreli hacker'lara karşı başlattığı savaş sonrasında hacker grubuna ait olduğunu tespit ettiği 50 bağlantı adresini kapatma kararı aldı.

Kuzey Kore'den kontrol edildiği düşünülen hacker grubu Thallium, çeşitli internet siteleri üzerinden oltalama adı verilen saldırılar düzenliyordu. Çeşitli zararlı yazılımları da yayan hacker grubu, bugüne kadar büyük hasarlara sebep olan saldırılar düzenlemişlerdi.

Hedefinde diplomatlar, üniversitede çalışan akademisyenler, düşünce kuruluşları, insan hakları savunucuları gibi yüksek profilli insanlar bulunan Thallium, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore'de faaliyet gösteren kişileri hedef alıyordu.

Thallium, kullandığı kompleks saldırı teknikleri ile kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye gayret gösteriyor ve bazen başarılı olarak, önemli kişilerin hesaplarının kontrolünü devralıyordu.

Hedeflerine aldıkları kişiye bir şekilde zararlı bağlantı adreslerine tıklatan Thallium, bu basit numarayı bağlamına uydurarak, neredeyse herkesi yanıltma gücüne sahip olarak gösteriliyordu.

Kandırma taktiklerinin yanı sıra yine önemli kişilerin bilgisayarlarına BabyShark ve KimJongRAT ismini verdikleri zararlı yazılımları kurarak bilgi kaçırmaya çalışan bu grup, saldırılarını ise farklı internet siteleri üzerinden yönetiyordu.

Bunu engellemek adına harekete geçen Microsoft, grubun kullandığı 50 farklı uzantı adresini kapatarak, Thallium'a önemli bir hasar verdi.