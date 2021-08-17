Microsoft Korsanlığın Kökünü Kazımak İçin Ethereum Kullanacak

Microsoft korsanlığı bitirmek için Ethereum'a destek veriyor. Blockchain teknolojisi, korsanlıkla mücadele kampanyalarının daha açık ve şeffaf olmasına yardımcı olabilir.

Microsoft'tan birtakım araştırmacı, Ethereum blok zincirinde çalışan "Argus" adlı ödül sistemini kullanarak çevrim içi korsanlıkla mücadelede yeni bir yol geliştirdi.

TorrentFreak tarafından bildirildiği üzere, ABD'li yazılım devinin araştırma departmanı kısa süre önce “Argus: Korsanlıkla Mücadele Kampanyaları için Tamamen Şeffaf Bir Teşvik Sistemi” başlıklı, blok zinciri tabanlı ödül sistemini detaylandıran bir makale yayınladı.

Çevrim içi korsanlık, Microsoft ve diğer teknoloji devleri gibi telif hakkı sahiplerine zarar vermenin yanı sıra yasa dışı yazılım indiren tüketiciler için de ciddi bir risk oluşturmakta. Aslında Muso'nun geçen yıl yayınladığı bir rapor, korsan web sitelerine yönelik trafikteki artışın, kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir bilgisayar seline yol açabileceği konusunda uyardı.

Kullanıcılar ayrıca kimlik hırsızlığının kurbanı olduklarında korsan kullandıkları yazılımlar, filmler veya diğer çevrim içi içerikler için önemli ölçüde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Microsoft'tan korsanla mücadelede Ethereum projesine destek

Microsoft, çevrim içi korsanlıkla mücadele etmek için uzun süredir çalışmakta ve şirket, hem çevrim içi hem de gerçek dünyada telif hakkı ihlallerini izleyen Yazılım İttifakı'nın (BSA) bir parçası. BSA korsanlığı bildirenlere ödül vermesiyle bilinirken, Microsoft ise Argus'un korsanlıkla mücadele için daha şeffaf bir yol sunabileceğine ve bunu yapanları ödüllendirebileceğine inanıyor.

Alibaba ve Carnegie Mellon'daki araştırmacıların da katkıda bulunduğu yeni makale kapsamında Microsoft, korsanlığı daha açık ve şeffaf hale getirmek için blok zinciri tabanlı bir sistem kullanma planlarını ortaya koydu. Şirket araştırmacıları, makalede şeffaflık eksikliğinin mevcut korsanlıkla mücadele teşvik kampanyalarının etkinliğini nasıl engellediğini şöyle açıkladı:

"Korsanlıkla mücadele temelde anonim nüfustan veri toplamaya dayanan bir prosedürdür, bu nedenle güvenilir raporlamanın nasıl teşvik edileceği sorunun merkezinde bir sorudur. Endüstriyel ittifaklar ve şirketler korsanlığa karşı teşvik kampanyaları yürütüyor, ancak şeffaflık eksikliği nedeniyle etkinlikleri kamuoyunda sorgulanıyor. İnsanları gerçekten teşvik etmek için bir kampanyanın tam şeffaflığının gerekli olduğuna inanıyoruz."

Microsoft'un da savunduğu gibi Argus, kullanıcıların bir ödül karşılığında korsan yazılımları anonim olarak bildirmelerine izin verecek. Sistem, gizli bir koda karşılık gelen benzersiz filigran kullanarak korsan içeriği kaynağına kadar izleyecek.