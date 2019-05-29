Microsoft Kullanan Cihazınız Saldırı Altında Olabilir

Kullanıcıların bilgisayarlarına sızan zararlı yazılımların sayısı gün geçtikçe daha da fazla artıyor. Son olarak Microsoft işletim sistemine sahip kullanıcılar, solucan etkisi yaratan bir virüs ile karşı karşıya kaldılar.

Microsoft bunun farkına varır varmaz olaya hemen müdahale ettiklerini ancak bunun tüm cihazlar için geçerli olmadığını ifade etti. Zararlı yazılımlar bulaştıkları Microsoft tabanlı cihazlara %100 etki edebiliyor ve cihazın kontrolünün tamamını başka bir kişiye aktarabiliyor. Bu da %100 bir güvenlik açığı anlamına geliyor.

Microsoft kullanan 1 milyon cihaz tehlikede

Errata Güvenlik’ten Rob Graham, konuyla ilgili birçok kişiyi korkutacak açıklamalar yaptı. Onun söylediğine göre yaklaşık olarak 1 milyon kişi henüz bu saldırılardan korunabilecek güncellemeye sahip değil. Bu da ciddi bir güvenlik açığı anlamına geliyor.

Microsoft; solucan etkisi yaratabilecek bu yazılımları ilk fark ettiği andan itibaren, güncelleme yayınlamaya başladı ve açıklarını hızlıca kapattı. 2017 yılında epey sorun çıkaran WannaCry ve NotPetya gibi Problemler daha önceden Microsoft şirketinin başını çok ağrıtmıştı. Güvenlik uzmanlarına göre şu andaki problem, çok daha büyük boyutta.

Bu tarz solucan yazılımlarının ortaya çıkardığı problemler yalnızca bilgisayarlar ile ilgili değil. Aynı zamanda çeşitli otomatik kasalar ve ATM cihazları da Microsoft işletim sistemini kullanıyor.

Tüm bu faktörler birleştirildiğinde güvenlik açığının ciddi sonuçlar doğuracağını tahmin edebiliyoruz. Microsoft kullanan cihazınızın güvende olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.