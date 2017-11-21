Microsoft Launcher, 1 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı

Android kullanıcılarının, akıllı telefonlarını Windows 10 cihazlarıyla senkronize etmesini sağlayan Microsoft Launcher, 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak, Google Play Store'daki en popüler yazılım uygulamalarından biri olmayı başardı.

Microsoft Launcher, inanılmaz bir hızla büyüyor ve Google Play Store'daki oldukça kalabalık bir yazılım havuzuna rağmen çok önemli bir kilometre taşını geride bırakıyor.

Microsoft UX tasarımcısı Joshua Bradley, Twitter'dan yaptığı açıklamada; Microsoft Launcher uygulamasının piyasaya çıktığı günden bugüne şaşırtıcı bir şekilde büyüdüğünü ve şu anda 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Fakat Bradley, söz konusu paylaşımını kısa bir zaman sonra kaldırdı. Büyük ihtimalle bu konudaki resmi duyuru Microsoft'un kendisinden gelecek.

Bununla birlikte Microsoft Launcher'ın Google Play Store'da en trend uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleştiği de geçen hafta açıklanmıştı. Bu, Microsoft tarafından yapılan bir uygulama için muazzam bir başarı. Şirketin aldığı yoğun eleştirilerin hedefinde Windows Phone platformunun olduğunu belirtmekte fayda var. Uygulama tarafındaki bu başarı, olumsuz yorumların önüne az da olsa geçebilir.

Eski adıyla Arrow Launcher olan Microsoft Launcher, Google Play Store'da oldukça başarılı oldu ve resmi istatistikler 5 ile 10 milyon arasında indirilme sayısına işaret ediyor. Uygulama için 326 binden fazla oy verildi ve genel not ortalaması 5 üzerinden 4.6 yıldız.

Microsoft Launcher, Android kullanıcılarına akıllı telefonlarını Windows 10 cihazlarıyla senkronize etmenin kolay bir yolunu sunuyor ve aldığı güncellemelerle her geçen gün senkron verimliliğini artırıyor.

Microsoft Launcher (eski adı Arrow Launcher) ile Android cihazınızı tarzınıza uyacak şekilde duvar kağıdı, tema renkleri, simge paketleri ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Microsoft hesabı ile takviminize, belgelerinize, son etkinliklerinize ve kişiselleştirilmiş özet akışınıza erişebiliyorsunuz.

Microsoft Launcher uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: