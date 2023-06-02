Microsoft, LinkedIn'deki Gizlilik İhlali Sebebiyle Büyük Bir Ceza ile Karşı Karşıya

Dünyanın en büyük yazılım devi Microsoft, LinkedIn’deki gizlilik ihlali iddiası sebebiyle 425 milyon dolar para cezası ödemeyi beklediğini açıkladı. Peki bu para cezası nereden çıktı?

LinkedIn’in 2018’deki eylemleri araştırılıyor

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), şu anda LinkedIn’in 2018 eylemlerini araştırıyor. Bu soruşturma, LinkedIn’in hedefli reklamcılık uygulamalarının Avrupa veri koruma yasasını ihlal edip etmediğine odaklanıyor.

Hedefli reklamcılık kavramı büyük ölçüde kullanıcıların verilerine dayandığı için şu anda Avrupa Birliği’nin üzerine düştüğü bir nokta. Kişisel verilerin korunması ve nasıl kullanıldığının açıklanması, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gizlilik yasalarının temel unsurlarından biri.

İrlandalı düzenleyicinin kararı kamuya açık olmadığı için iddialar ile ilgili ne yazık ki detaylı bilgiye sahip değiliz. Bunun yanı sıra Microsoft, konu ile ilgili Linked’in ön karar hakkında nisan ayında bilgilendirildiğini söyledi. Microsoft’un konu ile ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"İnceleme ve analizden sonra, şirket konu için mevcut rezervini artıracak ve cari döviz kurlarına göre 2023 mali yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 425 milyon dolarlık bir ücret alacak."

Microsoft, herhangi bir GDPR kuralını çiğnediğini reddederek bu karara itiraz edeceğini açıkladı. Ancak yine de bu ceza için kenara bir miktar para ayırdığını da ekledi. Şirketin bu anlaşmazlığı nasıl yürüteceği ve iddia edilen gizlilik ihlallerini ele almak için herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı henüz belli değil.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak Microsoft, kullanıcı verilerini korumakla ilgili yasa ve düzenlemelere uymak zorunda. Bu davanın sonucu sadece LinkedIn'i etkilemeyecek, aynı zamanda şirketin diğer hizmetlerindeki veri gizliliğine yaklaşımı üzerinde de etkileri olacak.

Peki siz LinkedIn kullanıyor musunuz? LinkedIn’deki bu olası gizlilik ihlalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.