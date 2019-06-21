Microsoft, Mac Cihazlarına Yapılacaklar Uygulamasını Ekleyecek

Microsoft şirketi herhangi bir uygulamayı kendi sistemine entegre etmeden önce en fazla test yapan kuruluşlardan bir tanesi olarak biliniyor. 2017 yılında sırf yapılacaklar uygulamasını geliştirmek için Wunderlist şirketini satın alan Microsoft; bunu ilk etapta Windows, iOS, Android ve web’de kullanmıştı.

Microsoft son olarak yapılacaklar uygulamasının Mac cihazlarında da kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca, uygulamanın Mac App Store’da da yayına girdiğini bildiren Microsoft, bazı önemli özelliklere yer verecek. görev oluşturma ve yönetme, çevrimiçi çalışma, liste paylaşma, etiketlerden yararlanma gibi daha birçok özellik Mac kullanıcılarını bekliyor.

Microsoft, Mac cihazlarına birçok özellik uyarlayacak

Worldwide Developer Conference’ta Apple önemli açıklamalarda bulundu. iPad uygulamalarını Mac cihazlarına getirmeyi planladığını söyleyen Apple, Twitter gibi uygulamaları da Mac ile uyumlu hale getirecek.

Microsoft kullanıcılarına daha doyumlu bir deneyim yaşatmak isteyen şirket, birbirinden farklı uygulamalara iOS’ta olduğu gibi Mac için de uyum sağlamaya çalışacak. Bu noktada Apple'ın Microsoft yapılacaklar uygulamasını daha efektif bir şekilde Mac cihazlarına entegre edeceğini söyleyebiliriz.

Peki sizce de Microsoft yapılacaklar uygulamasında istediği verimi elde edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.