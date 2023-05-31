Microsoft, macOS'ta Önemli Bir Hata Keşfetti: İşletim Sisteminizi Güncelleyin!

Microsoft, macOS'ta birçok kullanıcıyı endişelendirebilecek kritik bir güvenlik açığı buldu.

Güvenlik açığı CVE-2023-32369 olarak tanımlanmakta. Migraine olarak adlandırılan bu açık, kök ayrıcalıklarına sahip tehdit aktörlerinin Sistem Bütünlüğü Koruması'nı (SIP) atlamasına ve uç noktadan silinemeyen kötü amaçlı yazılımları yükleme fırsatı bulmasına olanak tanıyor. Dahası, bu hata tehdit aktörlerinin Şeffaflık, Onay ve Kontrol (TCC) özelliğine yakalanmamasına ve hassas verilere erişmesine olanak tanıyor.

Hata bulunduğu anda Apple'a bildirildi ve Apple en kısa sürede hata düzeltme güncellemesini yayınladı ancak bu güncellemeyi uygulamayan kullanıcılar hâlâ tehlikede olabilir.

Microsoft'un Bulduğu Hata Ne Gibi Tehlikelere Yol Açıyor?

Sistem Bütünlüğü Koruması, Apple cihazlarında kök hesabı kısıtlayan bir özelliktir. "Köksüz" olarak da tanımlanan bu özellik, işletim sistemi çekirdeğinin kök kullanıcının erişimini kontrol etmesini sağlayarak önemli klasör ve dosyalarda belirli değişiklikler yapmasını engeller. SIP'li cihazlar yalnızca Apple imzalı işlemlerin veya özel Apple yetkilerine (yamalar ve güncellemeler gibi) sahip olanların korumalı bileşen ve öğelerde değişiklik yapmasına izin verir.

SIP'yi devre dışı bırakmanın tek yolu hedef uç noktaya fiziksel erişime sahip olmaktır, bu da bu yolu kullanmayi neredeyse imkansız hâle getirir.

İşte tam da bu noktada Microsoft çalışanları, kullanıcıların verilerini yeni bir cihaza taşımalarına olanak tanıyan bir araç olan Migration Assistant aracılığıyla SIP'yi atlamanın bir yolunu buldu.

Apple, macOS Ventura 13.4, macOS Monterey 12.6.6 ve macOS Big Sur 11.7.7'deki güvenlik açığını düzeltti, bu nedenle işletim sisteminize gelen güncellemeyi mutlaka uygulamayı unutmayın.