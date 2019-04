Microsoft, Mayıs Ayının Games With Gold Oyunlarını Açıkladı

Nisan ayını geride bırakıp da Mayıs ayına merhaba demeye hazırlandığımız şu zamanda, bir yandan da Games With Gold servisi üzerinden sunulacak olan yeni oyunları da merak ediyorduk. Ay başından itibaren aktif olacak yeni Games With Gold oyunları da duyuruldu.

Major Nelson tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıkan Mayıs ayının yeni ücretsiz oyunları, Nisan da dahil olmak üzere geçtiğimiz aylarda verilen oyunlara göre epey geride kalacakmış gibi görünüyor. Marooners, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, Earth Defense Force: Insect Armageddon ve Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley listede yer alan oyunlar.

Marooners (1 - 31 Mayıs 2019)

En az iki en fazla altı oyuncuya kadar sunulan destekle hem ailenizle hem de arkadaşlarınızla bir arada oynayabileceğiniz çoklu-oyuncu türünde olan Marooners, birçok mini oyunu da barındırıyor. Party ve Arena modlarının da bulunduğu oyunda açılabilir bir sürü karakter ve silah da sizi bekliyor.

The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (16 Mayıs - 15 Haziran 2019)

HB Studios Multimedia Ltd. tarafından geliştirilmiş olan The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, 2K tarafından yayınlanıyor. Yeni ve lisanslı PGA TOUR Career modunda, başta TPC Boston ve TPC Sawgrass olmak üzere diğer ünlü parkurlarda oynamak mümkün oluyor. Ayrıca Shriners Hospitals for Children Open, John Deere Classic ve Waste Management Phoenix Open gibi PGA TOUR etkinliklerine de katılımda bulunabiliyorsunuz. The Golf Club 2 oyununun devamı olan The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, 28 Ağustos 2018 tarihinde satışa sunulmuştu.

Earth Defense Force: Insect Armageddon (1 - 15 Mayıs 2019)

Vicious Cycle Software tarafından PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Earth Defense Force: Insect Armageddon oyununun yayıncılığını D3 Publisher yapıyor. Yan senaryoya sahip olan oyunun ne hikaye ne de geçtiği yer olarak seri ile herhangi bir bağlantısı yok. Her birinde beş ayrı görevin olduğu üç bölüme ayrılan hikayede, EDF örgütünü hayali New Detroit şehrini yaratık istilasına karşı savunurken görüyoruz. Oyuncular olarak biz ise elit savaşçılardan oluşan Strike Force Lightning takımının başındaki Lightning Alpha isimli bir karakteri yönetiyoruz.

Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley (16 - 31 Mayıs 2019)

Xbox 360 için 2010 yılında satışa sunulmuş olan Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley, Twisted Pixel Games tarafından geliştirilmişti. Çizgi-romanları pek ilgi görmeyen Captain Smiley isimli bir çizgi-roman kahramanını yönettiğimiz oyunda, karakterimiz Twisted Pixel'ın kendisinden yardım istiyor. Bu sayede de diğer çizgi-romanlara geçiş yaparak bu yolla popülarite elde etmeye çalışıyor.