Microsoft, Mobil Office Uygulamalarını Bir Araya Topladı!

Microsoft geçtiğimiz dönemlerde beta olarak yayına aldığı Microsoft Office uygulamasını kullanıcılarla buluşturdu. Peki yeni uygulama neler sunuyor?

Tüm Uygulamalar Bir Arada!

Eğer mobil cihazınız üzerinden çok sayıda farklı belge düzenlemek istiyorsanız bunun için sık sık uygulamalar arası geçiş yapmanız gerekiyor. Bu durumun kullanıcıların hoşuna gitmediğini fark eden Microsoft; Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarıın en güncel sürümlerini tek bir çatı altında toplayan Office uygulamasını kullanıma sundu.

İşte Android için yayınlanan uygulamanın beraberinde getirdiği en önemli yenilikler!