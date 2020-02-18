Microsoft, Mobil Office Uygulamalarını Bir Araya Topladı!

Microsoft geçtiğimiz dönemlerde beta olarak yayına aldığı Microsoft Office uygulamasını kullanıcılarla buluşturdu. Peki yeni uygulama neler sunuyor?
Tüm Uygulamalar Bir Arada!
Eğer mobil cihazınız üzerinden çok sayıda farklı belge düzenlemek istiyorsanız bunun için sık sık uygulamalar arası geçiş yapmanız gerekiyor. Bu durumun kullanıcıların hoşuna gitmediğini fark eden Microsoft; Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarıın en güncel sürümlerini tek bir çatı altında toplayan Office uygulamasını kullanıma sundu.
İşte Android için yayınlanan uygulamanın beraberinde getirdiği en önemli yenilikler!
- Belgeler, elektronik tablolar ve sunular üzerinde çalışmak için kullanılan en yaygın araçlar tek bir uygulamada.
- Başkaları ile birlikte gerçek zamanlı olarak belgeler oluşturun, düzenleyin ve iş birliği yapın.
- Özgeçmişiniz, bütçe, sunular ve diğer belgeler üzerinde kolayca çalışmaya başlamak için şablonları kullanın.
- Belgenin resmini çekin ve tek bir düğmeye basarak bunu düzenlenebilir bir dosyaya dönüştürün. (Word)
- Tablonun resmini bir Excel tablosuna dönüştürerek verilerle çalışma olanağı elde edin.
- Uygulama ile bütünleşik Office Lens özelliği ile birlikte beyaz tahtaların ve belgelerin otomatik olarak iyileştirilen dijital görüntülerini elde edin.
- Fotoğraf ya da belgelerden PDF dosyaları oluşturun.
- PDF'leri imzalayın.
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