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Microsoft: Müşterilerimizin Güvenliği, Ulusal Güvenlikten Daha Önemli

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Ömer Dursun
Ömer Dursun Güvenlik

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketinin müşteri e-postalarına erişim konusunda ABD Adalet Bakanlığı ile uzun süredir mücadele ediyordu. Satya Nadella bugün yaptığı açıklamada, “Ulusal güvenlik ile ilgili endişeleri anlıyoruz, ancak ABD hükümetinin bizim müşterilerimizin bilgilerine erişmesine izin veremeyiz” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, Microsoft’un deniz ötesinde bulunan müşterilerinin verilerine erişmek istediğini bildirdi. Microsoft, istenen verilerin İrlanda'da olduğunu ve ABD’nin İrlanda hükümetiyle anlaşması gerektiğini belirtti. 

Veri paylaşımı konusunda bazı teknoloji şirketleriyle ortak çalışan Adalet Bakanlığı, Microsoft’un yanlış bir politika izlediğini ve ABD'yi riske soktuğu ifade etti. Ayrıca Microsoft, müşterilerinin bilgilerini açıkça veren şirketlerin bir gün pişmanlık duyacaklarını söyleyerek, şirketinin kullanıcı gizliliği konusuda geri adım atmayacağını ifade etti. 

Ulusal güvenlik yasalarının yanlış olduğunu ve şirketlerle kurulacak bilgi alışverişinde farklı uygulamalara gidilmesi gerektiğini bildiren CEO Nadella, müşteri güvenliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Bakanlık, Microsoft’u bir üst mahkeme kuruluna taşımak istediğini de bildirdi.

Daha önce Google ve Apple gibi teknoloji devleriyle davalık olan bakanlık, Google ile girdiği mücadeleyi kazanmıştı. Adalet Bakanlığı, 2015 yılında gerçekleşen San Bernardino saldırısının faili Syed Farook'un kullandığı iPhone'a erişim sağlamak istemiş, ancak Apple'dan olumsuz yanıt almıştı.

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