İddia: Microsoft Netflix'i Satın Alacak!

Son yıllarda yaptığı büyük harcamalarla dikkat çeken yazılım devi Microsoft, gözünü bu sefer büyük balığa dikti. Geçtiğimiz yıl 69 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard oyun firmasını satın alan Microsoft, Reuters'ın haberine göre Netflix'i satın almak istiyor.

Dijital platformlar konusunda öncü firmalardan olan Netflix'in Disney+ ve Prime Video gibi rakipleri bulunsa da abone sayısı konusunda hala liderliğini koruyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix'in reklamlı abonelik hizmeti konusunda Netflix ile anlaşmaya varan Microsoft'un bu anlaşma sırasında önemli kontaktlar kurduğu iddia ediliyor.

Microsoft Netflix İçin 190 Milyar Dolar Ödemeye Hazır

Halihazırda dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Microsoft, kasım ayında 1,8 trilyon dolarlık değere ulaşmıştı. Sürekli olarak sıcak para akışının bulunduğu şirketin Netflix hisselerini istediği takdirde rahatlıkla satın alabileceği düşünülüyor.

Anlık hisse fiyatları göz önüne alındığında 131 milyar dolar değeri bulunan şirket için Microsoft'un 190 milyar dolar ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor. 2024 yılında tamamlanacağı belirtilen anlaşma, 69 milyar dolarlık Activision-Blizzard anlaşmasının önüne geçerek şirketin en büyük satın alımı olacak.

Öte yandan bazı uzmanlar, Activision-Blizzard satın alımının tekelleşme iddiaları yüzünden tamamlanamamış olması sebebiyle Microsoft'un böyle bir anlaşmaya yanaşmayacağını belirtiyor.

Reuters, buna karşılık, Netflix ve Microsoft'un reklam anlaşması için kurduğu iş birliğinin, Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Birliği düzenleyicilerinden çok daha rahat geçmesini sağlayacağını savunuyor.