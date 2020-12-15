Microsoft, Nintendo ve Sony’den Beklenmedik İş Birliği!

Oyun sektörünün öncü isimleri Microsoft, Nintendo ve Sony’den beklenmedik bir iş birliği geliyor. Sektördeki en büyük şirketlerden üçü, oyunculara daha huzurlu bir ortam sağlamak adına aralarındaki rekabeti geçici olarak bir rafa kaldırıyor ve oyuncuların oyun deneyimini iyileştirmek için neler yapabileceğine odaklanmaya başlıyor.

Microsoft, Sony ve Nintedo Neden İş Birliği Yapıyor?

Oyun sektörünün en büyük isimleri, çok oyunculu video oyunlarında bazı oyunculara rahatsızlık sorunları ele almak için aynı masada oturmaya hazırlanıyor. Şirketler, oyun sektörünün beraberinde getirdiği rekabeti bir kenarda tutmaya ve oyun deneyiminin üzerinde olumsuz etkisi olan bu sorunun üstesinden gelmeye yönelik neler yapabileceğine dair beyin fırtınası yapmaya niyetleniyor.

Üç şirket özellikle küçük yaştaki oyuncular için çok da güvenli sayılmayan oyunları daha güvenli bir şekilde oynamaları için bir dizi ortak ilke belirledi. Şirketlerin yaptığı açıklamalara göre üç şirketin de iş birliği yapmasının altında bazı oyuncuların davranışlarından olumsuz etkilenen oyuncuların söz konusu durumdan mağdur olmasının önüne geçme yatıyor. Şirketler özellikle boş zamanlarını oyun oynayarak geçirmekten hoşlanan küçük çocuklara göre çok zararlı durumların meydana gelmemesi için siber zorbalık yapmakta olan oyunculara ve istismar edici tutumlara tolerans gösterilmeyeceğini ifade etti.

Şirketlerin başlangıçtaki planlarında kullanımı basit güvenlik araçları getirme, davranış kurallarını oyuncular için daha iyi bir hale getirme ve kullanıcılara olumsuz davranışlarda bulunan kişilerden uzak kalmalarını sağlayacak sistemler sunma yer alıyor. Şirketlerin temsilcileri ayrıca güvenlik seviyesini arttırmak için hükümet, kanun sağlayıcı ve sektörün değerli isimleri ile çalışacağını da belirttiler. Küçük yaştaki oyunculara yönelik nefret, taciz ve benzeri davranışlara çok oyunculu bir video oyununda yer olmadığının altını çizen temsilciler, oyuncuların son birkaç yıldır çokça şikayet ettiği bu sorunun en nihayetinde son bulacağını belirtti.

Görünüşe göre oyun endüstrisinin devleri kötüye kullanımı bildirmeyi inanılmaz bir şekilde kolaylaştırmak ve hükümetlerden gelen yasal taleplere de en kısa sürede yanıt vermek istiyor. Bu iş birliği muhtemelen şirketlerin stratejilerinde önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Üç şirketin de online oyunları daha keyifli hale getirmek için ebeveyn denetimi, kötüye kullanımı önleme politikası ve diğer önlemlere sahip olduğu zaten herkes tarafından biliniyor ancak bu konuda üç şirketin bir araya gelerek ortak çalışma yürütmesi, bu gibi sorunların daha az görülmesini sağlayabilir.