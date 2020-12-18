Microsoft Office 2016 Çıktı, İşte Kullanmanız İçin Gereken Sistem Özellikleri

Microsoft Office 2016, 22 Eylül’den itibaren yayınlanmaya kademeli olarak başlıyor. Kullanılan dil ve bölgeye göre Office 2016 sürümleri sırayla yayınlanacaklar. Peki Microsoft Office 2016 sistem gereksinimleri neler? İşte Microsoft Office 2016 kullanmak için ihtiyaç duyacağınız bileşenlerin listesi!

Microsoft 2016 bugünden itibaren kullanılabilecek. Ancak Office 2016, 22 Eylül’de aynı anda tüm dünyada kullanıma açılmıyor. Office 2016 bölge ve dil özelliklerine göre sırayla yayınlanmaya 22 Eylül itibarıyla başladı. Lisanslı Office 365 kullanıcıları da sırayla Office 2016 güncellemesi alacaklar. Microsoft Office 2016 önizleme sürümü kullananlarda güncellemeden faydalanabilecek olanlar listesinde yer alıyor.

Bünyesinde bulundurduğu Office programlarına ek olarak daha renkli ve daha kolay bir ara yüze sahip olan Microsoft Office 2016, ayrı bir program olmaktan ziyade, sanki Windows 10’un bir parçası gibi duruyor.

Microsoft Office 2016 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1GHz ya da daha hızlı 32 bit ya da 64 bit SSE2

1GHz ya da daha hızlı 32 bit ya da 64 bit SSE2 Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 3 GB

3 GB Çözünürlük: 1280 x 800

1280 x 800 DirectX: DirectX10 ve yukarısı

DirectX10 ve yukarısı İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha yenisi

Microsoft Office 2016 Nasıl İndirilir ve Kurulur?