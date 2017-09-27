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Microsoft Office 2019 Duyuruldu! İşte Yeni Özellikleri

Microsoft Office 2019 Duyuruldu! İşte Yeni Özellikleri
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Yazılım

Yazılım devi Microsoft, bugün Microsoft Ignite etkinliğinde Office 2019 duyurusunu gerçekleştirdi. 2018 yılının ikinci yarısı çıkması planlanan sürüm, Office uygulamalarını (Word, Excel, PowerPoint ve Outlook dahil) ve sunucuları (Exchange, SharePoint ve İş Dünyası için Skype) içeriyor. Yeni ürünlerin önizleme süreci ise 2018 yılının ortalarında başlayacak. 

Office 2019, bulut teknolojisine henüz hazır olmayan kullanıcılar için yeni kullanıcı ve IT yetenekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, duyuruyla birlikte verilen bilgilere göre Powerpoint ve Excel harika özellikler kazanıyor. Örneğin, Powerpoint'e gelen Morph ve Zoom gibi görsel animasyon özelliklerinin sunumlara renk katması bekleniyor. Excel'e getirilen yeni formüller ve çizelgeler ise veri analizini daha güçlü kılıyor. Bunların haricinde sunucu geliştirmeleri, IT yönetilebilirliği, kullanılabilirlik, ses ve güvenlik güncellemelerinin de Office 2019'da olması planlanıyor.

Microsoft, "Office 2019, uygulamalarının bir kısmını veya tümünü kurum içinde tutmak isteyen müşteriler için değerli olacak" diyor.  Son yıllarda Office 365 hizmetine önem veren şirketin, başka bir sabit sürüm çıkarttığını görmek gerçekten ilginç. 

Microsoft, Office 2019 ile ilgili ayrıntıları önümüzdeki aylarda bizlerle paylaşacağını açıkladı. Biz de yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

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ETİKETLER: microsoft Microsoft Office

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