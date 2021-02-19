Microsoft Office 2021 Tanıtıldı: Yeni Özellikler Geldi

Microsoft Office'in iki yeni sürümünü duyurdu. Office 2021 sürümü ve ticari müşteriler için Office LTSC sürümü tanıtıldı. Office 2021 ile gelen yenilikler neler? Gelin hep beraber Office 2021 ile gelen yeniliklere yakından bakalım.

Office 2021 ile Gelen Yenilikler

Office 2021, hem Windows hem de macOS için bu yılın ilerleyen günlerinde kullanıma sunulacak ve önceki Office 2019 sürümüne benzer şekilde, bulut destekli Microsoft 365 sürümlerine abone olmak istemeyenler için tasarlanmış durumda. Önemli bir tasarım değişikliği 2021 sürümünde bulunmuyor.

Yeni sürümle birlikte Word'e karanlık mod seçeneği geliyor. Office 2021 kullanıcıları, uzun zamandır beklenen karanlık moddan büyük olasılıkla yararlanabilecek. Office 2021 ile gelen yenilikler detaylı olarak açıklanmadı. Excel ve PowerPoint programlarına karanlık mod seçeneğinin gelip gelmeyeceği açıklanmadı ancak büyük ihtimal ile gelecektir.

Yeni Office sürümlerinin her ikisi de OneNote ile birlikte geliyor ve 32 bit ile 64 bit sürümlerini destekliyor.

Yeni Office LTSC özellikleri, erişilebilirlik iyileştirmelerini, Excel'de Dinamik Diziler ve XLOOKUP gibi özellikleri, birden çok uygulamada karanlık mod desteğini ve Word, Excel, Outlook ve PowerPoint genelinde performans iyileştirmelerini içerecek.

Office'in bir sonraki sürümü, Microsoft Yükleme Merkezi'nden indirilebilecek olan Skype Kurumsal istemci uygulamasıyla birlikte gönderilmeyecek. Microsoft Teams uygulamasıyla birlikte gönderilecek ve müşterilerin isterlerse bu deneyimi etkinleştirmelerine ve denemelerine olanak tanınacak.

Çeşitli yazılım ve arayüz iyileştirilmelerine sahip olması beklenen Office 2021 sürümü hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Microsoft blogunda yaptığı resmi açıklamada, "Bazı müşterilerin, yaygın olarak bilinen faydalara rağmen buluta geçemeyeceklerini düşündüklerini de biliyoruz" dedi.

Buluta erişim olmadan, Office LTSC, Microsoft 365 Uygulamalarında bulunan değerin yalnızca bir alt kümesini içerecek ve geçmiş sürümlerde bulunan özellikleri temel alacak. Son olarak, Office LTSC ve Office 2021 5 yıl süreyle destek alacak. Office 2021, geleneksel “tek seferlik satın alma” modeline sahip olacak.

İşletmeler için, bireysel ofis uygulamalarının fiyatları %10 yükseldi. Ancak Office 2021, bireyler ve KOBİ'ler için normal fiyattan sunulacak. Office LTSC'nin önizlemesi, bu yılki lansmanından önce Nisan ayında sunulacak.

Office 2021 ve Office LTSC'nin çıkış tarihinin ne zaman olduğuna dair bir bilgi henüz bulunmamakta. Office LTSC ve Windows 10 LTSC'nin sonraki sürümlerinin her ikisi de 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenenler arasında.