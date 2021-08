Microsoft Office 365 Kullanıcılarını Uyardı: Verileriniz Çalınabilir

Microsoft, Office 365 ve Google Cloud kullanıcılarını hedef alan yeni bir kimlik avı dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

Microsoft Security Intelligence'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan uyarıda ofis yazılım paketini kullananların bilgilerini elde etme girişiminde kullanılan yeni bir kimlik avı dolandırıcılığına değinildi. Yazılım devinin güvenlik ekibi, siber suçluların kullandığı yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında bazı ayrıntılar da paylaştı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft'un güvenlik ekibinden endişelendiren bir uyarı geldi. Ekibin paylaştığı tweet dizisine göre kimlik avı dolandırıcılığında kullanılan yeni bir yöntemden Google Cloud kullanıcılarının da etkilenme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Kimlik avı saldırıları özellikle uzaktan çalışmanın yaygın hale gelmesi ile hızla arttı. Öyle ki kimlik avı saldırıları artık hem büyük şirketleri hem de küçük işletmeleri en çok rahatsız eden tehditlerden biri olarak görülüyor.

Kimlik avı saldırısından en çok etkilenen ülkeler ise geçen günlerde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya ve Japonya oldu.

En son saldırının detaylarını aktaran Microsoft'taki siber güvenlik araştırmacıları, yeni dolandırıcılık yönteminin temelinde SharePoint'in yer aldığına işaret etti. Araştırmacılara göre tehditten Google Cloud kullanıcıları da etkileniyor.

The emails use a SharePoint lure in the display name as well as in the message, which poses as a "file share" request for supposed "Staff Reports", "Bonuses", "Pricebooks", and other content, with a link that navigates to the phishing page. pic.twitter.com/c33awiAeH4