Microsoft Office Büyük Bir Tasarım Değişikliğiyle Geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından Microsoft Office, çok önemli değişikliklerle geliyor. Üstelik yapılacak bu yeni değişiklikler ile birlikte Android, iPhone, PC veya Mac kullanmak hiçbir sorun oluşturmayacak. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Dünyanın bir numaralı teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak anılan Microsoft, Office uygulamaları sayesinde her geçen gün daha fazla büyüyor. Word, Excel veya PowerPoint gibi uygulamalar, şirketin ana hizmetleri içerisinde yer alıyor. Bazı kullanıcılar daha önce Office uygulamalarının biraz eski kaldığını ifade etmişti. Şimdi ise şirket, 360° özelliğini bu uygulamalara getirdi.

Microsoft Office uygulamaları daha gerçekçi olacak

Salgın süreci ile birlikte, kullanım oranı ciddi bir yükseliş gösteren Microsoft Office uygulamaları, daha fazla güncelleme istemeye başlamıştı. Yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte adeta VR gözlük takmış gibi hissedebilirsiniz.

Bu yeni güncellemede Microsoft'un odak noktası, daha fazla gerçeklik hissi yaratmaktı. Adeta Microsoft Office uygulamalarının içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Microsoft'un kurumsal tasarım ve araştırma başkan yardımcısı Jon Friedman, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Microsoft 365 UX değişikliklerinin bir sonraki dalgası, uygulama başlıklarından marka renklerini soldurarak ve uyarlanabilir komutları keşfederek daha da ileri gidecek." ifadelerine yer verdi.

Bütün bu yeni değişiklikler, karmaşık görünmesine rağmen Microsoft şirketi dağınıklığı azaltmak istiyor. Ayrıca Microsoft 365 uygulamalarını kullanırken akıllı telefon, tablet veya masaüstü tercih edebilirsiniz. Hepsi arasındaki bağlantı yeni güncelleme ile birlikte daha da güçleniyor. Şirket bir ya da iki yıl içerisinde bütün güncellemelerin tamamlanacağını ifade etti. Sizce Microsoft daha başka hangi güncellemeleri getirmeli? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.