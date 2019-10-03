Microsoft, Office Entegrasyonuna Sahip Kablosuz Kulaklığını Tanıttı

Son dönemlerde ‘tamamen kablosuz’ kulaklıkların sayısında artış yaşanmaya başladı. Çünkü akıllı telefon üreticilerinin birçoğunun yeni cihazlarında kulaklık jakını kaldırması, kulaklık üreticilerini de kablosuz ürünler üretmeye yöneltiyor. Görünüşe göre Microsoft da kablosuz kulaklık pazarında söz sahibi olmak istiyor.

Aslında bu, Microsoft’un kulaklık pazarına girmeye yönelik ilk girişimi değil. Fakat şirket ilk kez tamamen kablosuz bir kulaklık satışa sunuyor. Surface Earbuds adlı bu kulaklık, 24 saat kullanım olanağı sağlayan şarj kabıyla gelmesinin yanı sıra, Microsoft Office entegrasyonuyla fark yaratıyor.

Surface Earbuds sıradan kulaklıklardan farklı olarak çok yönlü kullanılabiliyor. Yani bu cihazı kulaklık olarak kullanabilmenizin yanı sıra, çeşitli Office görevlerinde bir kontrol cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz.

Örneğin Power Point’te hazırladığınız bir slaydı, kulaklığınız üzerinden kontrol edebilir ve slaytlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca takviminizdeki etkinlikler, e-postalar, çeviriler ve çok daha fazlası için de sesli kontrol özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Surface Earbuds’ın tek olumsuz denilebilecek yanını ise tasarımı oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü bu kulaklıklar, standart kablosuz kulaklıklardan daha büyük ve daha düz bir tasarıma sahip. Microsoft Surface Earbuds 249 dolarlık (yaklaşık 1.420 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.