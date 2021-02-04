Microsoft Office Lens'e El Yazısı Okuma Geliyor

Microsoft Office Lens, Android ve iOS işletim sisteminde kullanılabilecek en iyi mobil uygulamalardandır. Birçok kullanıcının akıllı telefonunda yer alan uygulama şimdi mükemmel bir özellik daha alıyor. Microsoft'un açıklamasına göre uygulama artık el yazılarını da okumaya başlayarak işlevselliğini bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Microsoft Office Lens İçin El Yazısı Okuma Özelliği Yolda

Microsoft'un Android ve iOS işletim sistemlerine özel olarak geliştirmiş olduğu en iyi mobil uygulamalardan biri olan Lens, metin tanıma sayesinde zaten bir tarayıcının sahip olabileceği en iyi özelliklerden birine sahipti. Uygulama şimdi bununla sınırlı kalmıyor ve işlevselliğini daha da ileri bir seviyeye taşımak için el yazılarını da okuma özelliği kazanıyor. Bu özellikle birlikte kendi el yazınızla yazdığınız bir metni uygulama çok başarılı bir şekilde okuyabilecek.

Microsoft'un uygulaması, bir metnin fotoğrafını çekme, tarama, metni ayıklama ve PowerPoint için biçimlendirme yetenekleri ile ilk kez 2014'te kullanıma sunulmuştu. 2014 yılından beri Microsoft'un bünyesinde yer almaya devam eden uygulama, o zamandan bu zamana kadar varlığını olabildiğince sessiz bir şekilde sürdürdü. Uygulama zaman içerisinde Microsoft'un belge tarama, PDF dönüştürme, e-imza ekleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli özellikleri içeren bir uygulamaya dönüştü.

Bu uygulamayı eğer daha önce duymamışsanız bunun nedeni Microsoft'un pazarlama stratejisidir. Microsoft, yeni el yazısı özelliğini (OCR / Optik Karakter Tarama) ilk olarak Microsoft Lens'e getiriyor. Bu özelliği gelecek sürümlerde mobil ofis uygulaması da takip etmeye başlayacak.

Microsoft'a göre yeni özellik ile yazı tahtalarında, not kağıtlarında, mektuplarda ve çok daha fazlasında yer alan el yazıları taranabilmeye başlayacak. Microsoft, bu hafta yaptığı açıklamada, "El yazısıyla yazılmış mektupları, yapılacaklar listelerini ve diğer materyalleri tarayabilecek ve bunları basit bir biçimde metne dönüştürebilecek" ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca algılamada daha kapsamlı iyileştirmeler yapılacağını da sözlerine ekledi.

Şirket, Microsoft Teams'in sohbet işlevinde de Lens'in kullanılabileceğini belirtti. Microsoft, bu özelliğin kısa videolar kaydetmek, metin ile emojiler ile açıklama eklemek ve temel düzenleme işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabileceğini duyurdu.