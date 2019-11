Microsoft Office Uygulamaları Tek Uygulamada Birleşti! İşte Yeni Uygulama

Microsoft yeni office uygulamasını tanıttı. Tüm office programları tek bir uygulamada toplandı. Kullanıcıların çok seveceği yeni uygulamada pek çok yeni özellik bulunuyor. Gelin hep beraber yeni office uygulamasına yakından bakalım.

Yeni office uygulaması ile beraber Word, Excel, ve Power Point uygulamaları bir araya geldi. Artık tek bir uygulama üzerinden üç farklı uygulamaya erişim sağlayabileceksiniz. Yeni tanıtılan uygulama hem iOS hem de Android işletim sistemi için geliştirildi. Şu anda beta aşamasında olan yeni uygulama sayesinde vakit kaybetmemiş olacak ve işlerinizi hızlıca tamamlamış olacaksınız.

Uygulama içerisinde dosya transfer özelliği, resimden metni tarama özelliği gibi birçok özellik bulunmakta. Yeni uygulamayı cihazınıza indirmek için beta programına kayıt olmanız gerekmekte. Android için buradaki bağlantıya, iOS için ise buradaki bağlantıya tıklayarak beta programı hakkında bilgi alabilirsiniz. Uygulamanın testlerin bitmesinin ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yeni uygulama yeni logo ile geliyor! Office uygulamasının yeni logosu ile göz kamaştırıyor. Önümüzdeki günlerde tüm Office uygulamalarının logosu yeni logo ile değişecek.

here’s what the new Office mobile app looks like on iOS. Lots of existing features surfaced in a clever way https://t.co/CVkPEpnb47 pic.twitter.com/Tv0M8d5XWQ