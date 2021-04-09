Microsoft OneDrive 64 Bit Desteği Kazandı

Microsoft OneDrive 64 bit desteğine sonunda kavuştu. Peki, şirket çevrim içi dosya depolama ve paylaşma hizmetinin 64 bit sürümünü neden bu kadar geç yayımladı? Bu sorunun cevabı sayısız kullanıcı tarafından merak edilse de kullanıcılar beklenen desteğe kavuşmanın verdiği mutluluğa odaklandı.

Microsoft OneDrive 64 Bit Sürümü Duyuruldu

Microsoft, kullanıcıların birkaç seneden beri beklemeye devam ettiği desteği nihayet kullanıcılara sunmak için harekete geçti. Şirket, OneDrive'ın 64 bit sürümünün şu anda kullanıma açık bir şekilde test edilmeye başladığını söyledi.

OneDrive desteği ile ilgili kullanıcıları bilgilendiren Microsoft, destek ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bunun uzun bir zamandır beklenen ve çok istenen bir sürüm olduğunu biliyoruz ve erken erişim için kullanıma sunmanın heyecanını yaşıyoruz. OneDrive'ı artık okul, ev ve iş hesaplarınızla kullanmak için uygulamanın 64 bit sürümünü indirebilirsiniz."

Şirket duyurusunda ayrıca 32 bitten 64 bite geçecek olan kullanıcıların mevcut OneDrive sürümlerini kontrol etmesini tavsiye etti. Şirketin kullandığı sözler şu şekilde:

"32 bitten 64 bite geçmek için yüklediğiniz OneDrive sürümünün şu anda sahip olduğunuz sürüm ile aynı veya daha yeni olduğundan emin olmanız gerekiyor."

64 bit sürümü, OneDrive'da büyük dosyalar kullanmak gibi bir planı ve çok sayıda dosyası ve Windows'un 64 bit sürümünü çalıştıran bir bilgisayara sahip olan kişiler için doğru bir seçimdir. Windows'un 64 bit sürümünü çalıştıran bilgisayarlar genellikle 32 bitlik sürümlere göre daha fazla kaynağa sahiptir. 64 bit uygulamalar ayrıca 32 bit uygulamalardan daha fazla kaynağa erişebilir.

Surface Pro X gibi ARM tabanlı işlemciye sahip bir bilgisayarınız varsa biraz beklemeniz gerektiğini de belirtmiş olalım. Microsoft şimdilik bu işlemciye sahip kullanıcıların 32 bit sürümünü kullanmaya devam etmesini tavsiye ediyor.

OneDrive Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

OneDrive, çevrim içi dosya depolama ve paylaşım servisidir. İnternet kullanıcıların saklamak istediği dosyaları depolamasına ve başkaları ile paylaşmasına olanak tanır. Microsoft'un OneDrive'ının faydaları şunlardır: