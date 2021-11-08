Microsoft OneDrive Güncelleme Desteği Kesilecek İşletim Sistemleri

Microsoft, OneDrive güncelleme desteğinin kesileceği işletim sistemlerini açıkladı. Çalışanların bütün enerjisini yeni teknolojilere ve işletim sistemlerine vermesi gerektiğini düşünen şirket, eski ve artık kullanılması tavsiye edilmeyen işletim sistemlerine olan desteğini sonlandıracağını söyledi.

Şirketin kullanıcılara sunduğu yazılımları güncel tutma ve yeni teknolojilere odaklı hale getirme çabası, milyonlarca Windows kullanıcısının haftalar içinde çevrim içi bulut depolama hizmetine olan erişimini kaybetmesine yol açabilir.

Microsoft OneDrive Güncelleme Desteği Kararı Kimler İçin Geçerli?

Yazılım devi, OneDrive uygulamasının gelecek yıldan yani 1 Mart 2022 tarihinden itibaren Windows 7, 8 ve 8.1 ile uyumlu olmayacağı konusunda kullanıcıları uyardı. Bu, kullanıcıların daha yeni bir işletim sistemine geçmek için önlerinde sadece birkaç hafta olduğu anlamına geliyor.

Windows 7 ve 8 işletim sistemlerinin çıkmasının üzerinden bir hayli zaman geçti ama buna rağmen iki işletim sistemi de hala milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Bu da bu milyonlarca kullanıcının yakın bir zamanda OneDrive'ı kullanmaya devam etmek istiyorsa yeni bir işletim sistemine geçmesi gerektiğini gösteriyor.

Microsoft, konu ile ilgili yayımlamış olduğu açıklama yazısında, "Kaynaklarımızı yenik teknolojilere ve işletim sistemlerine odaklı hale getirmek ve kullanıcılara en güncel, en güvenli deneyimi sunmak için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren OneDrive masaüstü uygulaması için 7, 8 ve 8.1 işletim sistemine sahip cihazlara güncelleme sağlanmayacak" ifadelerine yer verdi.

1 Mart 2022 tarihinden itibaren bu işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlarda senkronizasyon özelliği devre dışı olacak. Bu karar yalnızca kişisel kullanıcıları ilgilendiriyor. İşletme hesabına sahip kullanıcıların cihazı, 1 Ocak 2022'den itibaren desteklenmeye devam edecek.

Windows 7 ve Windows 8.1 desteği, 10 Ocak 2023'e kadar uzatılmıştı ancak Windows 8 desteği 12 Ocak 2016'da sona erdi. Bu da bu Windows 8 işletim sistemli cihazların yeni ortaya çıkan siber tehditlerden korunmasını sağlayacak, hayati öneme sahip güvenlik güncellemelerini artık almadığı anlamına geliyor.

Microsoft, belirtilen tarihte güncelleme desteğini alan cihazlardan biri olmak için kullanıcılardan işletim sistemini Windows 10 veya Windows 11'e yükseltmesini istedi fakat şu anda Windows 7 ya da 8 işletim sistemlerinden birini çalıştıran birçok cihaz, Windows 10 ya da Windows 11 ile uyumlu değil.

Siz de Windows 10'dan daha eski bir cihaz kullanıyor ancak cihazınızın Windows 11'i destekleyip desteklemediğini bilmiyorsanız test aracını kullanabilirsiniz.