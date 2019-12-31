Microsoft Outlook 100 Milyon Barajını Geçti

Microsoft tarafından yayınlanan e-posta servisi Outlook geçtiğimiz saatlerde yüz milyon indirme barajını geçti.

Yüz Milyonu Geride Bıraktı

Play Store üzerinde 100.000.000 indirmeyi geride bırakan Outlook, başarılı birkaç Microsoft uygulamasından birisi oldu. Referans olması adına OneDrive, Word ve Excel bir milyarın üstünde, PowerPoint ve SwiftKey beş yüz milyonun üstünde indirilmeye sahip.

Google Play Store belirli aralıklarla 50 milyon, 100 milyon, 500 milyon ve 1 milyar gibi belirli taşları geçen uygulamaların indirilme sayılarını günceller. Outlook geçtiğimiz saatlerde güncellenerek 100 milyon ibaresine hak kazandı.

Outlook, Microsoft'un Android üzerinde en çok önem verdiği uygulamadan bir tanesi. Uygulama sık sık güncelleniyor ve bu güncellemeler ile birlikte kullanıcıların işine yarayacak yeni özellikleri bünyesine ekliyor.